La confessione di Manuel: "Non posso avere figli". Signorini in lacrime

" Non esiste un diversamente abile, io sono disabile ". Manuel Bortuzzo non si è nascosto dietro ai tecnicismi per parlare della sua condizione frutto di un incidente che il 3 febbraio del 2019 ha stravolto completamente la sua vita. Il nuotatore è tornato nello studio del Grande fratello vip, dopo avere trascorso oltre quattro mesi nella Casa, per parlare della sua disabilità e dei problemi che un ragazzo su una sedia a rotelle vive ogni giorno. Confessioni, sogni e rivelazioni scioccanti che hanno toccato il pubblico e il conduttore, Alfonso Signorini, commosso dalla forza del 23enne.

Nonostante l'uscita di scena anticipata (il gieffino ha abbandonato il gioco il 25 gennaio), Manuel Bortuzzo ha definito il reality una sfida personale vinta " facendo vedere la quotidianità e la normalità di un ragazzo disabile ". Ma cosa significa essere invalido lo ha fatto capire raccontando la sua quotidianità nell'intervista, che Signorini ha voluto fargli nel corso dell'ultima diretta del programma.

" Le cose bisogna dirle per quello che sono, senza paura. Il percorso fatto al Grande fratello vip mi ha cambiato tanto dentro e mi ha regalato tante cose. Ma i miei problemi fuori dalla Casa rimangono e le mie difficoltà anche ", ha detto in trasmissione il nuotatore. Salire su un mezzo pubblico, andare al mare o semplicemente fare colazione in un bar rimangono per lui - e per milioni di disabili di cui Manuel si è fatto portavoce - una sfida spesso psicologica più che fisica: " Basta solo uno scalino fuori da un bar e tu rimani fuori e sei costretto a chiedere una mano. Devi chiedere ai tuoi amici o alla tua fidanzata di aiutarti. Ti senti umiliato e dici: 'Perché non posso arrangiarmi da solo, perché devo chiedere aiuto agli altri' e ti fa stare male. Non ti senti padrone di te stesso ".

Problemi che Manuel sa di dovere affrontare con Lulù appena lei uscirà dal Grande fratello vip. Nella Casa lui non si aspettava di innamorarsi e invece la più piccola delle sorelle Selassie lo ha fatto capitolare. " Lulù ha trasformato la mia vita a colori", ha confessato Bortuzzo parlando della loro relazione nata a Cinecittà. Inevitabile toccare l'argomento tabù, disabilità e sesso, che Manuel ha affrontato con dignità, svelando però le sue difficoltà: "Ho le mie problematiche ma sogno un futuro di avere una famiglia e dei figli. Potrò averli, non in modo naturale ma con la fecondazione artificiale. Dietro al rapporto in sé ci sono cose che nessuno immagina ".

Le parole dello sportivo hanno toccato profondamente il pubblico e i telespettatori. Lo stesso Signorini ha avuto difficoltà a portare avanti l'intervista. L'emozione ha preso il sopravvento e il conduttore si è dovuto fermare per trattenere le lacrime.