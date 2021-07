"Che c... sto vedendo?". Confessioni di fuoco a Temptation Island

L'edizione di Temptation Island in corso è entrata rapidamente nel vivo e le storie dei suoi protagonisti stanno appassionando i telespettatori. Tra tutte, quella tra Jessica e Alessandro sembra catturare maggiormente l'attenzione del pubblico. La coppia più discussa della vigilia, quella composta da Valentina e Tommaso, ha lasciato il villaggio sardo da separati pochi giorni dopo l'inizio dell'avventura e ora sono Jessica e Alessandro a catalizzare l'attenzione. A chiamare il programma è stata lei, stanca del comportamento del suo uomo, che sembra aver perso qualsiasi interesse romantico. Pare, infatti, che Alessandro dedichi tutte le sue attenzioni alla cura del fisico e, per come lo descrive Jessica, è diventato un narcisista incapace di riversare attenzioni su di lei.

Temptation Island sembra sia l'ultima occasione per loro di ritrovare l'armonia di coppia ma l'evoluzione della loro permanenza nel programma pare non stia andando nella direzione desiderata. " Ma cosa sto vedendo?! 34 anni e che cazzo sto guardando ", ha sbottato il fidanzato davanti a un video della sua ragazza. Questo è stato il trailer della coppia prima dell'inizio della puntata e solo successivamente il pubblico ha capito il perché della furia di Alessandro. Jessica, nel villaggio delle fidanzate, si sta avvicinando pericolosamente al single Davide, al quale ha fatto delle confidenze molto intime sulla coppia.