Gf Vip, Eleonora Giorgi asfalta Clizia: “Frasi su Buscetta? Episodio grave e increscioso”

Barbara d’Urso ha ospitato a Domenica Live Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro per commentare con loro il percorso di Paolo al Grande Fratello Vip e la relazione del figlio con Clizia Incorvaia.

Come qualcuno ha notato, però, non ha voluto parlare delle pesanti accuse del web contro la ex di Francesco Sarcina che, in un momento di ira, ha tacciato Andrea Denver di essere un “Buscetta”. Dichiarazioni, queste, che hanno fato strabuzzare gli occhi a qualcuno tanto da invocare l’immediata espulsione della Incorvaia dalla Casa per frasi a sostegno della mafia.

Nelle ultime ore, vista la risonanza che gli insulti di Clizia hanno avuto, il Gf Vip ha deciso di annullare il televoto in cui era coinvolta lasciando intendere di essere giunti alla decisione di prendere provvedimenti disciplinari importanti contro la Incorvaia. Sulla questione, dunque, si è espressa anche Eleonora Giorgi che, dopo aver spiegato che l’intervista a Domenica Live è stata registrata prima dei fatti, non ha esitato a bollare le dichiarazioni della fidanzata di Paolo Ciavarro come “gravi” ed “incresciose”.

Prima con un post su Twitter e poi con un altro su Instagram, Eleonora Giorgi non ha avuto problemi nell’esprimere il suo totale dissenso nei confronti di Clizia che, già qualche giorno fa, aveva dovuto mandare giù un “rospo”. In una intervista per il settimanale Chi, infatti, la madre di Ciavarro aveva espresso tutte le sue perplessità sul rapporto tra il figlio e la Incorvaia, ritenendo che entrambi si trovassero in una fase della vita diametralmente opposta.

Il fastidio del figlio nei confronti di queste dichiarazioni pubbliche aveva costretto la Giorgi a fare delle rettifiche via social, salvo poi vederla ritornare in rete per bollare, ancora una volta, la nuora. “P er la precisione: l’intervista con Barbara D’Urso appena andata in onda su Canale 5 - Domenica Live - è stata registrata ieri mattina per speciale e gentilissimo favore di Barbara, che ha accolto i nostri precedenti impegni! – ha scritto l’attrice su Instagram - . Prima, quindi, dell’esecrabile episodio accaduto in seguito nella casa del Gf [...] ”.