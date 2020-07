Il coraggio di Aurora Ramazzotti e quella foto con i brufoli

In un mondo fatto di apparenza e perfezione, Aurora Ramazzotti rappresenta spesso l'eccezione. È "nata bene", e questo per molti sminuisce il valore dei suoi slanci spontanei, come a dire che se sei figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ti puoi permettere tutto, perché tanto nessuno oserà mai criticarti. Invece no, non è così almeno per Aurora, che per anni ha dovuto subire l'etichetta di raccomandata e il confronto con la bellezza di sua madre. Ha solo 23 anni ma dimostra una maturità invidiabile e a suon di delusioni e critiche ha imparato a essere se stessa, anche a mostrarsi senza filtri e senza trucco con tutte le sue imperfezioni, normali a quell'età. L'ha fatto per se stessa ma anche per tutte le ragazze che la seguono, che vedono in lei un modello da imitare e che si lasciano spesso abbagliare dalla finta perfezione del mondo social.

Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli

Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati

", esordisce Aurora nel suo post Instagram che finora ha raccolto più like, quasi 600mila. Per una ragazza di 23 anni che lavora con la sua immagine e che tutti vorrebbero sempre all'altezza di ogni situazione sì, coraggio vuol dire anche mostrare una foto con il viso increspato dai brufoli senza nessun aiuto digitale e senza make-up per nascondere quello che è naturale. "", continua Aurora Ramazzotti, comunque convinta che il bello e la perfezione vadano comunque sempre condivisi, anche se non dovrebbe trasformarsi in una gara.

Il post di Aurora Ramazzotti, più che parlare agli altri, è un flusso di coscienza personale. Sembra una riflessione che una ragazza di vent'anni scrive nel suo diario come presa di consapevolezza della propria identità: " Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono ". Aurora Ramazzotti vuole cambiare le carte in tavola del suo gioco virtuale e questa foto è stato solo il primo di tanti assi calati per un nuovo percorso di body positive: " Sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più ".

Oltre ai tantissimi like, Aurora ha ricevuto migliaia di messaggi di gente comune che l'ha sostenuta in questa sua scelta ma soprattutto i messaggi di suo padre e sua madre, entrambi orgogliosi di lei. Le ha voluto scrivere anche Tiziano Ferro, che conosce la ragazza fin da bambina: " La tua bellezza rimane innegabile da sempre. E non sto parlando di canoni estetici. Quel tuo cuoricino pesa tre quintali e posso dirlo perché l'ho visto crescere ".

Crescere come sono cresciuta io ti da tanto ma ti complica altrettanto. Potete chiedere a Goffredo, che ogni giorno ha il compito di ricordarmi che per lui sono bella anche con la ritenzione idrica e con l'acne che spesso mi impedisce di guardarmi allo specchio. Fa un ottimo lavoro e lo ringrazio. Ma la verità è che io sono così

Nelle ore successive, Aurora Ramazzotti ha commentato il clamore suscitato dalla vicenda con alcune storie su Instagram, aggiungendo qualche dettaglio al post pubblicato in precedenza: "". Aurora è un'influencer da quasi 2 milioni di seguaci e tantissime ragazze vedono un modello in lei, che ha deciso di sfruttare questo suo potere per mandare sempre più messaggi positivi. E a 23 anni, nel tavolo verde virtuale di Instagram, Aurora Ramazzotti ha fatto full.