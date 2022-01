Tradimenti e conti svuotati, Delia Duran crolla: "Dal mio ex ho subito di tutto"

Con una serie di rivelazioni a sorpresa Delia Duran sta cercando di tenere alto l'interesse del pubblico sul suo personaggio all'interno del Grande fratello vip. La rottura con il marito, Alex Belli, non bastava per attirare l'attenzione, così la modella venezuelana ha calato due assi - la sua bisessualità e il burrascoso rapporto con l'ex - e la curiosità su di lei si è nuovamente riaccesa.

Dopo l'ultima diretta del reality - nella quale Alex Belli è stato addirittura cacciato dallo studio per i toni avuti nei confronti di Signorini - la Duran ha confessato di essere bisessuale e di avere avuto rapporti a tre, con altre donne, insieme ad Alex. " Ci siamo divertiti. Per il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sc****a con una sua amica. Io sono fatta così, a me piacciono le donne. Io lo posso anche dire, senza pudore ", ha detto Delia a Soleil mentre le due si confrontavano sul comportamento di Alex fuori dalla Casa.

È nel parlare del suo precedente matrimonio, però, che Delia si è lasciata andare a pesanti confessioni con dure accuse nei confronti dell'ex marito. Parlando con Manila, la modella si è detta delusa del comportamento di Alex nei suoi confronti e che lei non si sarebbe mai aspettata dopo i trascorsi vissuti assieme: " Lui mi ha aiutata a uscire da un rapporto che mi ha distrutta. Insieme abbiamo combattuto tante cose. Contro il mio ex, che mi ha maltrattata psicologicamente e fisicamente. Ho subito cose molto gravi e lui mi ha dato la forza di allontanarmi dal mio ex che mi ha fatto di tutto ".

La Duran ha raccontato di essere stata tradita dall'ex in numerose occasioni e di avere subito vessazioni di ogni tipo in otto anni di matrimonio. La modella ha accusato addirittura il suo ex marito di avere inscenato una rapina per sottrarle denaro e oggetti preziosi: " Lui mi ha preso tutto e ha detto che i ladri avevano rubato ogni cosa. Per vendetta ha fatto una marea di cose, non mi voleva dare le cose e ha detto di essere stato rapinato ". L'uomo le avrebbe sottratto anche i soldi su un conto cointestato, cambiando le password e trasferendo ingenti cifre su un conto internazionale. Momenti difficili e dolorosi, di cui Delia Duran parlò già qualche anno fa, e che Alex Belli l'avrebbe aiutata a superare. Lo stesso Alex che - lei dice - oggi stenta a riconoscere.