Coronavirus, anche Francesco Giorgino in quarantena precauzionale?

Continuano le defezioni del mondo televisivo a causa del coronavirus. In un momento in cui la televisione diventa una delle compagnie imprescindibili degli italiani, rinchiusi nelle loro case per la quarantena imposta dal governo per limitare i contagi dell'epidemia. Tuttavia, anche la tv è fatta di persone e i contraccolpi del coronavirus si stanno facendo sentire con forza nelle trasmissioni televisive. Sono numerose quelle che sono state chiuse o modificate. Diversi i personaggi noti che sono stati colpiti dal coronavirus o che sono stati messi in quarantena preventiva per alcuni contatagiati e tra loro, stando alle indiscrezioni rilanciate da TvBlog, ci sarebbero anche Francesco Giorgino e Federica Sciarelli.

Il giornalista del Tg1 non avrebbe contratto il coronavirus ma nei giorni precedenti sarebbe stato a contatto con il viceministro della salute Pierpaolo Sileri, che sabato si è scoperto essere positivo al coronavirus. Sileri sarebbe anche dovuto essere ospite di Mara Venier ieri pomeriggio a Domenica In. Tuttavia, la Rai nel pomeriggio di sabato ha deciso di sospendere il programa in via cautelare. Tra le misure adottate dall'azienda del servizio pubblico c'è anche il divieto di ospitare gli ospiti in studio. Le trasmissioni che ancora saranno in onda, quindi, dovranno aggiornare i loro telespettatori esclusivamente mediante i collegamenti, non certamente facili da gestire.

Pierpaolo Sileri è stato visto con frequenza negli studi Rai nelle ultime settimane. Il viceministro è stato impegnato in un tour de force straordinario per spiegare ai cittadini la situazione coronavirus e le misure adottate dal governo. La sua presenza nella televisione pubblica ha implementato la percezione dell'autorevolezza dell'informazione Rai. Tuttavia, la scoperta del tampone positivo del ministro ha di fatto decimato ulteriormente le maestranze della Rai, già in difficoltà per alcuni precedenti casi. Oltre a Francesco Giorgino, che adesso dovrà rispettare l'isolamento fiduciario per due settimane, come prevede il protocollo, anche altri volti importanti della Rai pare siano stati sottoposti alla stessa misura, come Federica Sciarelli e, pare, anche Serena Bortone.

Solo pochi giorni fa, Franceco Giorgino si era reso protagonista di un grande momento di tv verità, rendendo più umana anche la conduzione solitamente algida e discattaca del Tg1. Il giornalista non è riuscito a trattere la commozione nell'ascoltare la testimonianza di uno dei tanti medici che lavorano con dedizione e sacrificio negli ospedali di tutto il Paese. Mai era successo che un giornalista mostrasse un trasporto emotivo così forte. Questo dà la misura dell'impatto che l'emergenza sanitaria da coronavirus sta avendo nella quotidianità di tutti.