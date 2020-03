Coronavirus, sospesi anche Domenica In e la Domenica Ventura

Continua il ballo dei palinsesti delle reti televisive, che giorno dopo giorno vede nuove defezioni. In Rai e in Mediaset è una corsa contro il tempo per ridurre i contagi da coronavirus e preservare la salute di tutti i lavoratori impegnati nelle produzioni. Negli studi televisivi di via Teulada e di viale Mazzini in Rai e in quelli di Cologno Monzese, degli Elios e del Palatino per Mediaset si naviga a vista giorno dopo giorno, seguendo l'evoluzone della situazione. Le ultime notizie parlano di due nuove defezioni dal palinsesto Rai e sono quelle di Domenica In e de La domenica Ventura.

Il programma di Mara Venier domani non andrà in onda domani pomeriggio nel suo consueto slot e al suo posto verrà mandata in onda una puntata speciale, realizzata con alcuni spezzoni delel interviste e dei momenti più interessanti dell'edizione in corso e di quelle precedenti. Una decisione estemporanea quella presa dalla Rai, alla luce di quanto sta accadendo, per evitare che all'interno degli edifici si diffonda il coronavirus. Quella della Rai non è certamente una scelta semplice ma si è resa necessaria probabilmente anche a causa dell'obbligata defezione da parte di uno degli ospiti di punta della puntata che sarebbe dovuta andare in onda domani. Il viceministro della Salute Sileri, infatti, è risultato in queste ore positivo al coronavirus ma le sue condizioni di salute sembrano buone. L'uomo sarebbe dovuto essere ospite nel programma di Mara Venier per raccontare la situazione attuale del Paese e spiegare le misure adottare dal governo per arginare quanto più possibile l'epidemia.

Solo pochi giorni fa, per esempio, Mara Venier si era detta preoccupata per l'espandersi dell'epidemia. In particolare, la donna teme per la salute di suo marito, che rientra tra i soggetti a rischio. Non va meglio nemmeno a Simona Ventura, anche lei sospesa. Il programma di Rai2 è stato momentaneamente messo in pausa per le stesse ragioni di Domenica In e anche perché, in assenza della serie A, cadono gran parte degli argomenti della scaletta. Contestualmente al blocco dei due programmi, la Rai ha deciso per per limitare i contagi non ci saranno più ospiti in studio. Da questa sera, quindi, in tutti i programmi della televisione pubblica gli ospiti saranno solamente in collegamento. Si tratta di una misura di contenimento ulteriore che potrebbe causare qualche problema a molti talk, che vivono degli ospiti in studio. Ci sono altre misure che hanno scatenato polemiche nei corridoi della Rai e riguardano la nuova gestione dell'informazione.