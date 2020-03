Coronavirus, Vasco Rossi difende l'Italia: "Pochi casi in America? I tamponi costano 3.200 dollari"

Il coronavirus è diventato il principale argomento di discussione in tutto il mondo e quasi nessuno si esime dal dire la sua in merito. L'Italia è diventato un caso internazionale per i tantissimi contagi dichiarati, che secono gli esperti sono da imputare al fatto di aver eseguito più tamponi rispetto agli altri Paesi. A tal proposito è intervenuto anche Vasco Rossi, che ha voluto esprimere la sua idea in un post social, scagliandosi principalmente contro il sistema di controllo americano.

" È arrivato anche in California… I casi accertati sono pochi!?… Anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (sì avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l'emergenza non è grave come da noi in Italia ", scrive Vasco Rossi nella sua difesa all'Italia. La situazione del nostro Paese sembra essere molto chiara a diversi giorni dal primo contagio conclamato. Se nei primi momenti era stato deciso di fare i tamponi a tutti i presunti casi, andando quindi a cercare i malati asintomatici, adesso viene effettuato solamente se il paziente mostra i sintomi della patologia. Il discorso di Vasco Rossi è molto chiaro. Negli Stati Uniti si fanno pochi tamponi, pertanto si trovano pochi casi di coronavirus, visto il costo esorbitante che non tutti anzi, pochissimi, possono permettersi. Il nostro Paese è stato più volte additato negli ultimi giorni come l'untore internazionale, perché tantissimi dei casi individuati all'estero sono stati ricondotti a soggetti che avevano visitato l'Italia ma l'ultimo studio, condotto proprio da una equipe americana, ha dimostrato che il primo contagiato europeo è stato in Germania.