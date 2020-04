Coronavirus, Barbara d'Urso pensa ai suoi figli: "Torneranno gli abbracci"

" Torneranno gli abbracci ", sono queste le poche parole che accompagnano un breve video pubblicato da Barbara d'Urso sul suo profilo Instagram. La celebre conduttrice Mediaset ha dedicato un post ai suoi due figli, ormai adulti, che a causa del coronavirus non vede ormai da diverse settimane. La distanza sociale ha diviso molte famiglie, sono tante le coppie che non possono ritrovarsi perché residenti in comuni diversi o, semplicemente, perché non conviventi. Sono tanti i figli che, non vivendo più con i genitori, non li possono vedere fino a che il decreto non sentenzierà la fine del distanziamento sociale.

Barbara d'Urso ha due figli, uno dei quali medico e impegnato quotidianamente in ospedale. Sono adulti, hanno ognuno la propria vita e il proprio lavoro. Barbara d'Urso vive da sola, e in questo periodo di quarantena si divide tra la sua casa e gli studi Mediaset di Cologno Monzese. Porta avanti un programma quotidiano e una prima serata e tiene compagnia a milioni di persone. Un mix di informazione e leggerezza è la carta vincente dei programmi della d'Urso, che in questo periodo ha ridotto la parte dedicata al'intrattenimento per continuare a informare gli italiani sull'emergenza coronavirus, senza però tradire l'anima pop che contradistingue la sua conduzione. Impossibile, quindi, per lei come per tanti altri genitori, poter riabbracciare o anche solo vedere i figli da quando l'Italia è in lockdown. Certo, ci sono le videochiamate. Certo, ci sono le app di messaggistica istantanea, ma niente di tutto questo può sostituire l'abbraccio di una madre con i propri figli.