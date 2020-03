Coronavirus, centinaia di persone si radunano per Elettra Lamborghini in barba alle disposizioni

L'Italia è alle prese con l'emergenza coronavirus, un'epidemia che sta mettendo a dura prova la resistenza del nostro sistema sanitario. Per provare a contrastare la diffusione del virus, il governo ha disposto alcune misure cautelative, che hanno lo scopo di ridurre il contagio. Si tratta di limitazioni necessarie in momenti di crisi, come la riduzione dell'assembramento nei luoghi affollati, la richiesta di mantenere almeno un metro di distanza dall'interlocutore e quella di non stringere le mani. Tuttavia, tantissimi sembra non abbiano recepito le disposizioni degli esperti e del governo e così, in pieno allarme coronavirus, capita che in un centro commerciale si crei un grande capannello di gente per l'esibizione di Elettra Lamborghini.

La giovane erede dell'impero automobilistico italiano è un idolo tra i più giovani per il suo carattere solare e i modi di fare low-profile. L'esibizione all'ultimo festival di Sanremo ha incrementato il suo pubblico, che da quel momento aspetta con impazienza eventi e ospitate della Lamborghini, che ultimamente è in tour in Italia. Mercoledì 4 marzo, Elettra Lamborghini era prevista a Montesilvano, cittadina della provincia di Pescara, in Abruzzo. Da tempo era fissato un incontro con i fan in un centro commerciale cittadino ma proprio in quelle ore il governo stava stabilendo le nuove norme in materia di sicurezza per limitare i contagi. Nonostante le misure definitive siano arrivate solamente nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, già da prima erano tanti quelli che avevano annullato concerti, mostre, fiere e grandi eventi. Eppure, l'incontro con Elettra Lamborghini si è ritenuto non fosse da sospendere e così centinaia di giovanissimi si sono radunati nel centro commerciale, in barba a qualsiasi disposizione di buon senso e di cautela che la situazione attuale impone.

A oggi, i contagiati ufficiali in Italia, stando a quanto riferito ieri nel corso della consueta rassegna stampa quotidiana, sono circa 3.800 e quando si è tenuto l'evento della Lamborghini erano circa 1000 in meno. I fan in delirio nel centro commerciale hanno aspettato a lungo la cantante, che si è esibita con il suo brano sanremese prima di concedersi ai suoi ammiratori per foto e autografi di rito. Si tratta di comportamenti che vanno oltre il buon senso di questo momento, che violano le disposizioni ma, soprattutto, mettono in pericolo la salute e la tenuta sanitaria del Paese. Con gli ospedali vicini al collasso e un'emergenza come mai se n'erano viste negli ultimi decenni, è importante che tutti facciano la loro parte e che, anche se difficile, vengano modificate le abitudini quotidiane. Perché è stato concesso il raduno di Montesilvano per Elettra Lamborghini e non è stato sospeso o rimandato? Eppure, nei giorni precedenti la cantante aveva annullato due eventi instore. Sono tantissimi i cantanti che negli ultimi giorni hanno scelto di fermare i tour in Italia, nel rispetto dell'emergenza.