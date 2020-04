Coronavirus, Filippo Nardi: "Ho avuto i sintomi, sono dimagrito di 8 chili"

Qualche giorno fa, Filippo Nardi aveva raccontato di aver avuto tutti i sintomi del coronavirus, ma di non essere mai stato sottoposto al tampone.

Ad oggi, la sua situazione sembra essere nettamente migliorata, ma la ripresa, soprattutto quella emotiva, sarà lunga. Intervistato da Radio Cusano Campus, Nardi ha raccontato di essersi ritrovato in Lombardia per impegni di lavoro proprio nei giorni più caldi dell’emergenza e di essere stato costretto a rimanervi alloggiando in un appartamento senza gas e acqua calda.

“ È stato un mese e mezzo un po’ bizzarro. Sono andato in Lombardia per degli impegni e sono rimasto bloccato in un appartamento senza gas e acqua calda – ha detto - . Mi sono ammalato, con febbre, dolori articolari, mancanza di olfatto, in quel periodo quei sintomi non stati riconosciuti come coronavirus ”.

“ Ho chiamato tutti i numeri di assistenza e mi hanno detto: se non ha tosse e mal di gola resti a casa e non si preoccupi – ha continuato a spiegare - . Non ho mangiato per una settimana, sono dimagrito di 8 chili. Ora fisicamente sto bene, emotivamente un po’ meno perché le cose vanno ancora per le lunghe ”.

Ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufrago de L’Isola dei famosi, Nardi ha ripercorso le sue tappe in televisione non nascondendo il desiderio di tornare a partecipare ad entrambi i reality. “ Non mi sono pentito di non aver concluso il Gf. Mi dispiace che la causa del litigio non sia mai venuta fuori – ha ricordato lui, espulso dalla Casa in seguito ad una crisi per la mancanza delle sigarette - . Siccome me lo chiedono spesso, penso che rifarei la stessa cosa, magari in un modo diverso ”.