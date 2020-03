Coronavirus, Joe Bastianich bloccato negli States salta la finale di "Italia’s got talent"

" Sono tempi difficili ", così Joe Bastianich ha commentato la sua assenza alla finale di "Italia’s got talent". L’imprenditore italoamericano ha dato forfait nell’ultima puntata dello show, che lo ha visto giudicare fino a oggi centinaia di talenti, a causa dell’emergenza coronavirus che sta coinvolgendo il mondo.

La finalissima del popolare talent delle abilità ha visto trionfare il ventriloquo Andrea Fratellini in coppia con il suo simpatico pupazzo Zio Tore. A farlo vincere è stato il giudizio unanime del pubblico da casa e dei quattro giudici che da mesi sono alla guida del talent, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Grande assente della serata finale Joe Bastianich, il cui posto è stato preso in extremis dal comico italiano Enrico Brignano. L’imprenditore americano ha annunciato la sua assenza all’ultimo minuto, affidando il suo messaggio ai canali social. Poche ore prima della messa in onda dell’ultima puntata di "Italia’s got talent", Joe Bastianich ha pubblicato un video di spiegazioni nelle storie del suo profilo Instagram personale. " Oggi non posso essere alla finale di "Italia’s got talent" – ha commentato l’imprenditore - sono qui bloccato a Los Angeles, purtroppo sono tempi un po’ difficili, ma voglio fare un in bocca al lupo a tutti" .

Colpo di scena finale, dunque, per il talent targato Sky che ha dovuto rinunciare a uno dei suoi giudici più amati e popolari. Joe Bastianich, che vive e lavora in America, non ha potuto volare verso il nostro paese a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus che sta rendendo complicati, giorno dopo giorno, gli spostamente da e per l'Italia in tutto il mondo. Al suo posto è arrivato Enrico Brignano, secondo volto nuovo per lo show che, settimana scorsa, aveva dovuto salutare anche la conduttrice Lodovica Comello, a casa in maternità, il cui posto è stato preso da Enrico Papi.

Alla luce delle restrizioni che si stanno attuando un po' in tutti i paesi europei e oltreoceano, l'ex giudice di Masterchef potrebbe avere difficoltà a partecipare anche alla nuova edizione del cooking show targato Sky, "Family Food Fight". La prima puntata della trasmissione culinaria, che vede sfidarsi le famiglie, è prevista per il 12 marzo ma non è chiaro se le puntate siano già state registrate. Al suo fianco ci saranno mamma Lidia Bastianich e Antonino Cannavacciulo.