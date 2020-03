Joe Bastianich torna in cucina al fianco ​di mamma Lidia e Antonino Cannavacciuolo

A quasi un anno dall’addio a MasterChef, Joe Bastianich è pronto a tornare protagonista di un cooking show televisivo. L’annuncio è di quelli ufficiali: il prossimo 12 marzo Joe Bastianich esordirà in prima serata su Sky Uno alla guida di "Family Food Fight" il programma culinario che vedrà affrontarsi, a suon di ricette tradizionali, due famiglie. Al suo fianco anche la mamma Lidia Bastianich e lo storico chef Antonino Cannavacciuolo che, insieme a Joe, saranno giudici della sfida tra le famiglie.

L’annuncio del ritorno in televisione è arrivato dalle pagine del settimanale "Gente" che, nel numero in edicola venerdì 6 marzo, parla in esclusiva dell’atteso ritorno di Bastianich sul piccolo schermo. L’imprenditore italoamericano lo scorso maggio aveva detto addio al ruolo di giudice nel popolare programma "MasterChef". Dopo numerosi anni da protagonista al fianco di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo, Bastianich aveva deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua grande passione, la musica. La pubblicazione del suo primo album lo ha tenuto lontano dalla televisione fino ad oggi, ma Joe Bastianich è pronto a riprendersi il ruolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

" Ci vedrete come siamo nella vita – ha raccontato a “Gente” Joe - tenete conto che a 50 anni io temo ancora le sberle di mia madre, non si farebbe certo problemi a darmele in pubblico se necessario! Ancora oggi ho paura del suo giudizio, a cui tengo molto ". Joe Bastianich giudicherà insieme alla mamma Lidia e a chef Cannavacciulo le ricette della tradizione di ciascuna famiglia in gara, che si contenderà la vittoria delle varie puntate. Dello chef napoletano Bastianich rivela a "Gente": " Praticamente è mio fratello, ormai è stato adottato a pieno titolo in famiglia ".