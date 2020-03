Kylie Jenner preoccupata per i fan: "State a casa. Nessuno è immune"

Kylie Jenner mette la sua notorietà al servizo della società, facendo opera di propaganda per contrastare la pandemia da Coronavirus. La sorella di Kim Kardashian, seguitissima anche sui social, ha fatto capolino su Instagram per rivolgere un appello accorato a tutti i suoi milioni di fan. Sui suoi profili ufficiali social la bellissima influencer ha parlato a cuore aperto ai millenials, mostrando come lei stia affrontando giorno per giorno la quarantena. La star ha spiegato nei dettagli come trascorre il tempo dentro le mura domestiche, raccontando la quotidianetà della sua nuova vita da reclusa. L'attrice di "Al passo con i Kardashian" ha risposto all'invito del Surgeon General che su Good Morning America rivolge un appello: " Dobbiamo portare i nostri influencer là fuori per aiutare la gente a capire che questo problema è serio. Questo è assolutamente un problema serio. La gente sta morendo. Quello che dovremmo fare è far parlare i nostri influencer. Dobbiamo prendere Kylie Jenner ".

In una Storia Instagram ha lanciato il suo messaggio serio per sensibilizzare tutti sull'emergenza Coronavirus, e invita i fan a restare a casa, auto isolandosi dal resto del mondo per il bene proprio e altrui. La pandemia, oramai, è globale, e in ogni parte del pianeta le popolazioni sono costrette a osservare le regole ferree, in primis, quella di non uscire di casa. La star americana ha accettato le dure disposizioni e, nonostante vorrebbe riabbracciare la sua famiglia, comunica ai follower il modo migliore per affrontare la quarantena senza paura. Anche i personaggi vip devono sottostare ai diktat governativi come tutti i comuni mortali.

L'appello accorato di Kylie Jenner ai fan

In questi ultimi giorni Kylie Jenner sta vivendo il periodo di quarantena nella sua casa, determinata a combattere il brutto virus. Molto attiva sui social, la sexy girl 22enne ha deciso di contattare i suoi follower: ha postato una sua Stories IG per esortarli ad attenersi con serietà alle regole. " Per favore, state a casa, praticate la distanza sociale, l'auto isolamento. Se vivete con i vostri genitori, non volete tornare a casa e farli ammalare. Magari lo avete e non lo sapete e potrebbe colpire le altre persone ", è l'appello della influencer su Instagram. Nel suo monologo social Kylie Jenner ha voluto puntualizzare la pericolosità di sottovalutare il problema: " È una cosa seria e l'unico modo di rallentare la diffusione è restare a casa perché per ora non c'è una cura. Nessuno è immune, neanche i millenials sono immuni ".

La splendida modella spiega come riesce a vivere con leggerezza la sua quarantena. Racconta la sua modalità personale di trascorrere il tempo senza annoiarsi. Poi continua il suo appello social dispensando alcuni consigli utili per restare in casa senza dare in escandescenze: " Non mi annoio: guardo film, leggo libri, gioco con i puzzle, faccio lunghi bagni, faccio maschere, mi prendo cura della mia pelle, mi prendo cura dei miei capelli… ”. Kylie Jenner ha ribadito l'importanta cruciale di non trasgredire le direttive di legge e, soprattutto, di osservare la regola dell'auto isolamento per salvarsi da questa terribile pandemia, non essendoci alcun vaccino o altro rimedio per salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari.