Kylie Jenner: "Sono pronta alla quarantena, mi sono nascosta in gravidanza"

Kylie Jenner si è detta preparata alla quarantena da coronavirus.

Come riporta il Sun, tra le Storie di Instagram l’imprenditrice nel campo della cosmetica ha spiegato che aver tenuto segreta la propria gravidanza è stato un modo per prepararsi alla quarantena, ormai imminente negli Stati Uniti. Kylie, la quale ha 22 anni, ha spiegato che trascorrere molti mesi in casa mentre era in dolce attesa della sua Stormi l’abbia in un certo senso corazzata alla solitudine, che la distanza sociale richiede di questi tempi. La donna ha quindi invitato i fan a mettersi in quarantena in modo che il contagio dal virus rallenti.

“ Spero che tutti stiate bene - ha scritto - È così importante in questo momento mettersi da soli in quarantena per assicurarci di non mettere in pericolo noi stessi o chiunque non sia in grado di gestire questo virus. La mia gravidanza mi ha preparata per questo. Non ho lasciato casa mia per mesi ”. Kylie ha anche pubblicato la foto di un cielo azzurro, aggiungendo nella didascalia: “ Mi manca questo ”.

Da una settimana Kylie manca dalla sua azienda cosmetica. Nel 2017, la donna ha nascosto per molti mesi la propria gravidanza, finché non è nata Stormi - il cui padre è il rapper Travis Scott. Kylie ha scelto di mantenere segreta la sua dolce attesa, annunciandola solo 10 mesi dopo e mostrandola durante il Coachella.

Al momento Kylie e Travis non stanno insieme, questo dallo scorso autunno e nonostante il balletto delle indiscrezioni di un ritorno di fiamma. La coppia è rimasta unita nonostante la separazione, per due ragioni: l’imprenditrice e il rapper hanno voluto tutelare la propria amicizia e soprattutto l’amore per la loro figlia, in modo che cresca serena e felice con entrambi i genitori. Scott, anche dopo la separazione, è infatti un habitué di casa Kardashian-Jenner: è anche questa la ragione per cui si susseguono incessanti e presunte indiscrezioni di una riappacificazione.

In questo periodo, Jenner era al massimo degli impegni dal punto di vista lavorativo, tra i test sui nuovi prodotti cosmetici e i servizi fotografici di cui la donna lascia ogni tanto traccia su Instagram, a beneficio dei suoi milioni di follower.

