Coronavirus, l'ammissione di Pippo Baudo: "Sì, ho paura. Guai non averne"

Anche Pippo Baudo è in quarantena per il coronavirus, al pari degli altri milioni di italiani che in questi giorni sono chiusi nelle loro abitazioni in attesa di un segnale positivo da parte del governo. Quando finirà tutto questo non è dato saperlo e allora le persone trascorrono il tempo come meglio possono. Televisione, libri, musica e tanto internet sono la compagnia degli italiani in quarantena. Pippo Baudo è anche parte di quella fetta di popolazione più esposta, i cosiddetti over, che secondo le stime sono i più soggetti a contrarre il virus. Ma lui, a differenza di altri suoi colleghi, ha deciso di non sfidare la sorte e trascorre le sue giornate in casa, con la compagnia della tv che per tantissimi anni ha fatto con grande successo.

Proprio la tv ha cambiato volto con il coronavirus, ha modificato la sua programmazione preferendo l'informazione all'intrattenimento. I contenuti inediti sono stati ridotti all'osso e sono sempre di più le repliche che affollano le nostre reti televisive, sia pubbliche che private. A tal proposito, da grande conoscitore della televisione italiana, Pippo Baudo avrebbe qualche idea e suggerimento per i direttori: " In questi giorni in tv non hanno cambiato molto, semmai hanno accorciato. Io, comunque, consiglierei alla Tv di prendere i vecchi programmi che hanno nel cassetto e di rimandarli in onda, esattamente come erano. Tipo Canzonissima fatta da Corrado o la mia. Fantastico fatto dalla Cuccarini e dalla Carrà. " Sono le parole di Pippo Baudo al settimanale Oggi, che domani uscirà in edicola con una lunga intervista all'ultimo patriarca della televisione italiana.