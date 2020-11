Coronavirus, peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi: "Sono finita all'ospedale con la polmonite"

Solo pochi giorni fa, Iva Zanicchi aveva comunicato tramite social di essere risultata positiva al coronavirus e insieme a lei anche il compagno e sua sorella. La cantante si trovava in casa, stava bene ed era paucisintomatica. " Eccomi qua, ve lo dico ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l'allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione. Spero voi stiate bene, vi mando un bacio, a prestissimo! ", diceva Iva Zanicchi 4 giorni fa. Per qualche giorno, poi, l'Aquila di Ligonchio è sparita ma i suoi seguaci non hanno fatto caso alla sua assenza, visto che la cantante non è particolarmente costante nelle sue apparizioni social. Oggi, invece, Iva Zanicchi è tornata a mostrarsi in video lasciando increduli i suoi innumerevoli fan.

L'Aquila di Ligonchio si trova ora ricoverata presso l'ospedale di Vimercate nel reparto del Tulipano Rosso per un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute proprio a causa del coronavirus. Con indosso gli immancabili occhiali da sole a coprire il volto non truccato, Iva Zanicchi non è comunque sottratta alla telecamera del suo smartphone e ha registrato la clip per i social. La cantante non è evidentemente in gran forma, lo si intuisce dal respiro affannato e dalla cannula per l'ossigeno che i medici le hanno sistemato nel naso per fornirle supporto nella respirazioe, attualmente compromessa a causa del Covid. "Cari amici, purtroppo sono finita all'ospedale di Vimercate perché ho la polmonite bilaterale ma vabbè, dai... Sono fiduciosa. In tanti mi dicono che ce la farò. Questo mi spaventa un po', io so che ce la farò però sentirselo dire... ", dice Iva Zanicchi che nonostante tutto sembra non abbia perso il sorriso e la voglia di scherzare, almeno per i suoi fan.