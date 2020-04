Coronavirus, lo sfogo di Tiziano Ferro: "Anche noi meritiamo attenzione e riconoscimento"

Il lockdown del Paese e l'incertezza sulle riaperture, sul ritorno alla normalità e sulle misure di supporto a cittadini e imprese iniziano a incidere in maniera importante sull'umore degli italiani e se a fare la voce grossa contro il governo è un personaggio seguito e stimato come Tiziano Ferro, che quasi mai si espone in questioni delicate, vuol dire che la situazione inizia a farsi complicata. Il cantante di Latina, che vive da tempo a Los Angeles con il marito Victor, è stato ospite in collegamento da Fabio Fazio e, a Che tempo che fa, ha espresso tutte le sue perplessità su quanto sta accadendo in Italia, in riferimento principalmente al mondo e all'indotto dello spettacolo.

" Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo arrivano fino al 3 maggio. Io ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga, prenda una posizione per noi. Anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e di riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi ", si è sfogato Tiziano Ferro. Dallo scorso febbraio, quando i primi artisti hanno iniziato ad annullare volontariamente i loro concerti, il mondo della muscia e dello spettacolo in generale si sono fermati senza sapere come e quando avrebbero potuto riprendere. Divieto di assembramenti e distanziamento sociale sono misure che poco si coniugano con lo straordinario universo dei concerti. Inoltre, se da un lato il 3 maggio pare sia possibile una riapertura dei negozi, almeno di alcuni, ancora nulla è statto detto sul comparto dello spettacolo. Il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti pare saranno misure destinate a durare a lungo nel nostro Paese, proprio per evitare il rischio di una nuova ondata di contagi uguale e, probabilmente, più violenta di quella che ci stiamo lentamente mettendo alle spalle.