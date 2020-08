Così Andrea Damante si diverte (in dolce compagnia) lontano da Giulia De Lellis

Sembra di nuovo giunta al capolino la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia era tornata insieme durante la quarantena e sembrava talmente sicura di poter ricominciare una relazione, che i due hanno trascorso insieme i due mesi di lockdown a casa dei genitori dell'influencer. Non erano usciti subito allo scoperto preferendo la linea della prudenza, soprattutto alla luce dei precedenti e della grande attenzione mediatica attorno alla loro relazione. Terminata la quarantena, Andrea Damante e Giulia De Lellis erano andati a vivere insieme a Milano nell'appartamento del dj e tra loro sembravano possibili anche i fiori d'arancio. Qualcosa si è però nuovamente rotto in queste settimane e ora i due sono lontani, chiusi nel silenzio.

L'unica ad aver fatto una mezza ammissione sulla crisi che sta affrontando la coppia dei Damellis, come li chiamano affettuosamente i loro fan, è stata Giulia, che ha ammesso di attraversare un momento di difficoltà. La ragazza sta trascorrendo le vacanze in famiglia insieme all'adorata nipote che ha da poco festeggiato il compleanno. Una ricorrenza alla quale l'influencer tiene tantissimo come sa benissimo chi la segue, frutto dell'amore incondizionato che prova nei confronti della bambina. In circostanze diverse, Andrea Damante non sarebbe mai mancato a questo appuntamento ma quest'anno, invece, non si è presentato. Allo stesso modo, Giulia De Lellis è stata la grande assente di un matrimonio al quale ha partecipato Andrea Damante nei giorni scorsi, probabilmente svolto in ambito familiare.

Mentre Giulia De Lellis sembra aver deciso di trascorrere in tranquillità queste vacanze estive, anche nell'ottica della sua ben nota paura per le malattie e il contagio, Andrea Damante ha ripreso la sua attività come dj nei locali di tutta Italia e si lascia andare a veri e propri bagni di folla. Uno di questi è anche costato la chiusura di un locale per il mancato rispetto del distanziamento anticovid. Ma finché la legge consentirà l'attività dei locali, i professionisti della musica continueranno a richiamare migliaia di giovanissimi pronti a scatenarsi sulla pista. In queste ore, Andrea Damante si trova a Gallipoli, in Puglia, dove anima le serate di alcuni dei locali più alla moda del Salento e dove non esiste distanziamento. Andrea Damante, con la sua nuova chioma bionda, sembra aver messo definitivamente alle spalle la relazione con Giulia e si diverte lontano da lei, circondandosi continuamente di ragazze bellissime. Giulia, invece preferisce tenere un profilo più basso e curare gli affetti familiari.