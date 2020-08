Giulia De Lellis rompe il silenzio: "Damante? Momento ​particolare"

Giulia De Lellis ha deciso di rompere il silenzio e parlare apertamente della presunta crisi con il fidanzato Andrea Damante. Da giorni sui social e sul web si rincorrevano indiscrezioni e pettegolezzi che li volevano sempre più lontani. A chiarire la situazione, poche ore fa, ci ha pensato la bella influencer capitolina che è comparsa a sorpresa su Instagram per rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua relazione con il dj.



I Damellis, così sono stati soprannominati dai fan Giulia De Lellis e Andrea Damante, sono una delle coppie più amate nate negli studi televisivi di Uomini e Donne. Il loro amore, sbocciato davanti alle telecamere, continua a tenere banco da anni nonostante il tira e molla, i presunti tradimenti e le pause di riflessione che la coppia si concessa nel tempo. Oggi la coppia - superata la crisi che li aveva portati l'uno lontano dall'altra (lei tra le braccia di Andrea Iannone, lui con una modella) - sembra vivere un nuovo momento difficile.

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci di un presunto riavvicinamento di Andrea Damante alla sua ex, pizzicata in due occasioni alle serate dell'ex, mentre Giulia è apparsa sempre più lontana dai social. I fan hanno iniziato a "tremare" e Giulia De Lellis ha deciso di mettere in chiaro la situazione con una dichiarazione ufficiale rilasciata a mezzo social. Nelle storie del suo profilo Instagram, poche ore fa, l'influencer ha chiarito come stanno davvero le cose tra lei e Damante: " Prima che iniziamo a dare i numeri tutti e dar retta a stronzate varie vi faccio vedere che qua c'è una play che è completamente intatta e la cabina armadio di Andre è al suo posto ". Poche parole che hanno richiamato alla memoria il fatidico addio tra i due, dove lei - come svelò nel suo libro - distrusse la playstation del compagno e strappò buona parte dei suoi vestiti dopo aver saputo di un tradimento.