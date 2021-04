Cosa c'è dietro il tweet in tendenza del momento. Di mezzo c'è pure Fedez

"LOL, chi ride è fuori" ha fatto il botto. Il nuovo show comico di Amazon Prime Video, che vede sfidarsi dieci comici italiani all'ultima risata, ha conquistato il web e non solo. Nelle ultime ore il nuovo programma in streaming ha tenuto banco sui social network, dominando le tendenze italiane. E di mezzo ci sono pure Mara Maionchi e il rapper Fedez, giudici supremi del game show.

Dieci i concorrenti in gioco in questa prima edizione: Frank Matano, Michela Giraud, Angelo Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Ciro Priello, Fru, Caterina Guzzanti ed Elio delle Storie Tese. Tutti rinchiusi in una casa - teatro per sei ore consecutive con l'unico obiettivo di far ridere gli altri con qualunque mezzo (battute, imitazioni, gag e travestimenti) per eliminarli uno ad uno. In palio un assegno da 100mila euro da devolvere in beneficenza in favore di un'associazione o ente a propria scelta. Giudici irreprensibili Mara Maionchi e Fedez pronti a premere i pulsantoni colorati delle ammonizioni: alla prima risata cartellino giallo, alla seconda scatta il rosso e l'eliminazione definitiva dal game show. Tutti contro tutti, insomma.

Hai ca**to?

Non so per quanto tempo lo dirò a caso, ridendo subito dopo. Grazie Pintus #lolchirideefuori", "Vorrei essere nella testa di Pintus che dopo anni di Colorado, Live, un Sanremo, Karaoke, si vede passare alla storia per questo", "Grazie Pintus per averci regalato una perla. Nel dubbio: hai c..o?

"HAI CAGATO":

Per questa scena di #LOLchirideefuori, nuovo comedy show di @PrimeVideoITpic.twitter.com/ll6IagcBQX — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 5, 2021

Le prime puntate sono state rilasciate sulla popolare piattaforma Prime Video nelle scorse ore e le visualizzazioni si sono moltiplicate, tanto da far finire in tendenza le esibizioni più esilaranti e le scenette più divertenti. Su Twitter Caterina Guzzanti è stata la più acclamata, ma anche il comicoè finito nei trending topic con una delle sue battute. Oltre mille cinguettii all'ora per il suo: "", frase che ha messo in seria difficoltà Katia Follesa e Lillo. Ma che gli è costata la prima ammonizione per esser scoppiato lui stesso in una fragorosa risata nel vedere i colleghi trattenersi dal ridere. Una battuta che ha fatto letteralmente esplodere Twitter e fatto diventare l'hashtag virale: "". Tutto mentre il pubblico freme per il rilascio - previso per il prossimo 8 aprile - delle ultime quattro puntate della prima stagione.