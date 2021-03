Cosa c’è nel passato di Meghan? Una nuova biografia la fa tremare

Se c’è una cosa che Meghan Markle teme è la possibilità che un giornalista famoso e molto preciso nelle ricerche possa dedicarle una biografia con lo scopo di raccontare la verità su di lei, scavando nel suo passato per arrivare fino agli angoli più oscuri. Questo, almeno, è ciò che sostiene un insider al Sun, parlando del libro che Tom Bower starebbe scrivendo sulla duchessa di Sussex. Non conosciamo ancora il titolo dell’opera e nemmeno la data di pubblicazione, ma il tabloid ha rivelato che Bower avrebbe già firmato “un contratto a sei cifre” , forse con Simon & Schuster, per scrivere una biografia non autorizzata sulla moglie del principe Harry.

Il giornalista vorrebbe descrivere la vera Meghan Markle, oltre le luci di Hollywood e il titolo nobiliare. Stando al Sun, però, questa prospettiva non piacerebbe affatto alla diretta interessata, che ne sarebbe addirittura spaventata. La fonte ha spiegato: “Meghan teme un libro come questo”. Uno dei motivi per cui la duchessa preferirebbe evitare di vedere la nuova biografia sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo riguarda il metodo di lavoro di Tom Bower. Il giornalista, infatti, è un acuto osservatore e ogni libro che realizza è una vera e propria indagine investigativa sulla vita del protagonista.

A questo proposito l’insider ha puntualizzato: “Lui non tira pugni, ma è terribilmente accurato nelle sue ricerche e non lascerà niente di intentato”. Un autore molto perseverante, insomma. Tom Bower ha già scritto le biografie di personaggi come Boris Johnson e il principe Carlo. Quest’ultimo libro è davvero interessante, poiché svela un ritratto inedito (e non autorizzato) dell’erede al trono britannico. In “Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles” (2018) Carlo viene descritto come un uomo lagnoso, pieno di manie e di capricci. Per esempio Bower racconta che, durante un breve viaggio, il principe si sarebbe fatto spedire, su un tir, il letto ortopedico nel quale dorme abitualmente.

Naturalmente noi non sappiamo se queste piccole, grandi follie siano vere, però le biografie di Tom Bower riscuotono sempre un notevole successo. Tra l’altro lo scrittore, ha sottolineato l’insider, “ha lavorato spesso insieme al protagonista del libro, interagendo e dialogando. Meghan però ha già detto che non vuole partecipare”. Un particolare non da poco, che evidenzierebbe fin da ora il pensiero di Meghan Markle su questa opera.