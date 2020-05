"Cosa fai? Bevi con la mascherina?" E gli hater di Sonia Bruganelli colpiscono ancora

Non è la prima volta che il profilo social di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, viene invaso da commenti acidi e velenosi. Criticata per i suoi acquisti folli e dispendiosi e, soprattutto, per le sue gaffe sul Covid-19, inconsapevolmente Lady Bonolis sta diventando una star controversa del mondo di Instagram. Questa volta nel mirino è finita una foto che la Bruganelli ha pubblicato sui social nel corso degli ultimi giorni. Uno scatto semplice e onesto, non più del solito, che ha dato agio però ai suoi utenti di scatenarsi con accuse e commenti molto pungenti.

Sonia Bruganelli, come tutti noi, sta pian piano tornado alla vita di sempre dopo due mesi e più di confinamento forzato. Sta apprezzando le bellezze di una Roma che stenta ancora a dimenticare il virus e sta tornando anche a frequentare, con tutte le dovute precauzioni, la movida della Capitale. "Finalmente si ritorna a casa", scrive la Bruganelli pubblicando una foto in cui appare con mascherina nera e un bicchiere di vino tra le dita. La moglie di Bonolis pare che sia tornata in uno dei suoi ristoranti preferiti, un luogo esclusivo, immerso nel verde e nel cuore pulsante della Città Eterna. Appare felice e sorridente, anche se il viso è nascosto da una mascherina nera. I capelli sono legati e gli occhi, di sera, appaiono più lucenti che mai. Lo scatto però non è piaciuto ai suoi follower che, di nuovo, hanno criticato il gesto di Lady Bonolis. "Cosa fai? Pensi di bere con la mascherina?", scrive un utente. "Sei proprio una pagliaccia", si legge ancora tra i commenti. "Mio dio, ma hai il seno di Mara Venier", evidenzia sconvolto un altro utente. "Sei una persona che predica bene ma razzola male". E ancora: "Non affogare la tua carenza di affetto nell’alcol".

Diversamente dal solito, pero, Sonia Bruganelli non è stata ferma e immobile di fronte a una serie di commenti così acidi. A chi la prendeva in giro di bere con la maschera ha risposto: "Non ci ho pensato. Infatti ho chiesto una cannuccia", allegando anche una emoticon di un sorriso sferzante. Ci sono anche tanti apprezzamenti. Come i "Sei bellissima" e i "Ti invidio". Il rapporto con i social per Sonia Bruganelli non è facile da gestire. La moglie di Paolo Bonolis, però, nonostante le critiche, continua la sua vita come sempre. E forse, per rispondere agli hater, è la cosa giusta da fare.