La Cosa, una nuova versione del film horror verrà realizzata

La Cosa avrà un nuovo film basato su “Frozen Hell”, racconto di John W Campbell fino ad ora sconosciuto.

La Cosa: i film e la trama

Ad oggi il romanzo di John W. Campbell dal titolo “La cosa da un altro mondo” del 1938 ha avuto tre trasposizioni cinematografiche. La prima è datata 1951 con una regia di Howard Hawks (leggendario regista dei noir Il grande sonno e Acque del sud) e Kenneth Tobey. L’adattamento più noto però è il secondo, quello firmato da John Carpenter nel 1982, accompagnato da una grande colonna sonora di Ennio Morricone e che vide protagonista Kurt Russell. Il terzo film invece è del 2011, si tratta di un prequel di quanto si vede nel film di Carpenter, ed ha come protagonisti Mary Elizabeth Winstead (prossimamente al cinema con Birds of Prey) e Joel Edgerton (Zero Dark Thirty, Il grande Gatsby).

Il successo di questo storia in cui l’horror incontra il genere fantascientifico si deve soprattutto al film di John Carpenter, regista che al tempo aveva già diretto il primo capitolo della fortunata saga horror iniziata con Halloween - La notte delle streghe. La Cosa di Carpenter racconta l’arrivo di una pericolosa forma di vita aliena in una base americana in Antartide. Inizialmente passata inosservata, avendo assunto le sembianze di un cane Husky, il film mostra poi lo sviluppo dell’extraterrestre nella forma umana con lo scontro interno al gruppo dei protagonisti, ignari di chi sia il vero nemico tra di loro.

Il prequel del 2011 - che riporta il medesimo titolo - si fece carico invece di spiegare il primo contatto tra uomo e alieno, il quale sappiamo essere avvenuto sempre in Antartide ma nella base norvegese, da cui scappa poi l’alieno con il corpo di un cane. Il film è stato un utile capitolo per comprendere la storia fin dalla sua genesi, senza però arrivare alla tensione del precedente lungometraggio.

Il nuovo film su La Cosa

In passato il regista John Carpenter aveva ipotizzato la realizzazione di un seguito del suo film del 1982, visto il finale decisamente aperto. Nonostante le buone intenzioni però il sequel non è mai arrivato ad una fase concreta di sviluppo e con il tempo l’idea è stata abbandonata. Stessa sorte anche per una serie tv sequel del canale americano Syfy.

La situazione è cambiata radicalmente con le ultime notizie. Lo scrittore John Betancourt è riuscito infatti a trovare “Frozen Hell”, il primo originario romanzo di John W. Campbell su questa storia horror fantascientifica. Il libro, per questioni editoriali, venne poi ridotto attraverso alcuni tagli, e pubblicato, così modificato, con il titolo “La cosa da un altro mondo”.

Sulla base di questo nuovo inedito libro, e facendo riferimento anche a quanto già pubblicato e raccontato al cinema, verrà ora realizzato un nuovo film. Per la produzione di questo lungometraggio si è fatta avanti la Universal insieme alla Blumhouse, quest'ultima in particolare è la casa cinematografica da cui sono uscite le migliori produzioni horror degli ultimi anni. Nell’attesa di nuovi sviluppi non resta che sperare di vedere coinvolti nel progetto John Carpenter e Kurt Russell, i quali hanno reso cult questa storia.