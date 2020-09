Cosa è successo prima di "Qualcuno volò sul nido del cuculo?" A raccontarlo ci pensa Netflix

Su Netflix ci sono nuove serie tv che stanno per essere presentate al grande pubblico. Una di queste è Ratched, che sarà disponibile sul colosso dello streaming dal prossimo 18 settembre. Otto gli episodi previsti per conoscere la nuova serie tv creata e prodotta da Ryan Murphy. Il re Mida della serialità americana, celebre per aver realizzato Nip/Tuck, Glee e i successi recenti di American Horror Story e American Crime Story, questa volta affonda nella tradizione letteraria e cinematografica del nostro passato, portando in tv e sul web il mito di "Qualcuno volò sul nido del cuculo".

Il libro di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 e diventato poi un film con Jack Nicholson vincitore di ben 5 premi Oscar, arriva su Netflix in una forma tutta nuova. La serie non sarà però né un sequel né un remake del celebre film, ma bensì un prequel. Ratched, infatti, attraverso le vicissitudini dell’infermiera Mildred, rivela cosa è successo prima del film di successo che ha consacrato il mito di Nicholson. Ambientato nel 1947, la storia ha inizio quando l’infermiera Ratched fa il suo ingresso in un ospedale psichiatrico della California del Nord, in un luogo in cui dove vengono realizzati strani esperimenti sulla mente umana. La protagonista, che viene presentata come una donna ligia sul lavoro, pian piano si addentra nelle viscere della clinica e scopre tanto (forse troppe) verità agghiaccianti.

Quello di Ratched è un progetto molto ambito. Netflix si è accaparrata la promettente serie tv dopo che altri colossi dello streaming americano, come Hulu e Apple Tv, avevano destato interesse per la nuova “creatura” di Ryan Murphy. Costruita come un vero e proprio thriller psicologico, Ryan Murphy promette “tanta suspence e tantissimi colpi di scena”. Ratched non è di certo la prima serie del prolifico creatore presente sul catalogo di Netflix. Di recente è stata apprezzata la sua lettera di cuore di pancia al mondo del cinema americano con "Hollywood", e in molti hanno riso di gusto con la satira di "Politician".

Protagonista di Ratched è Sarah Paulson, attrice feticco del regista, e insieme a lei ci saranno anche Cynthia Nixon, la Miranda di Sex & The City, una bellissima Sharon Stone e gli attori Finn Wittrock e Charlie Carver, conosciuto per la sua apparizione in Teen Wolf. Grande attesa dunque per una serie tv che, sulla carta, pare un successo annunciato. Non resta che attendere il prossimo 18 settembre per scoprire la verità.