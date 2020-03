Costanza Caracciolo, tutto pronto per l'arrivo della seconda figlia: "La nuova baby"

Quasi tutto pronto per la secondogenita che arriverà a breve ad allietare i cuori di mamma Costanza Caracciolo e papà Bobo Vieri. I giorni scorrono e il momento del parto è imminente. L'emozione che pervade l'animo dell'ex Velina è immensa, vivendo l'attesa spasmodica con il fiato sospeso aspettando di cingere tra le braccia la sua bimba. Agli sgoccioli della sua gravidanza, la showgirl, sempre attiva sui social, apre le porte della sua bella casa ai suoi fan, mostrando loro la stanza in cui verrà accolta la sua secondogenita. Sul suo profilo Instagram la Caracciolo ha postato un nuovo scatto in cui appare con il pancione florido e prominente al nono mese di gravidanza: un gesto affettuoso per coccolare i suoi follower. La conduttrice e l’ex calciatore Christian Vieri sono in forte trepidazione facendo il conto alla rovescia prima dello scadere delle ultime settimane di gestazione, quando verrà alla luce la loro amata secondogenita dopo la piccola Stella nata un anno e mezzo fa. La coppia famosa è stata prudente questa volta, ha atteso del tempo prima di annunciare pubblicamente la gravidanza di Costanza. L'annuncio della bimba in dolce attesa è avvenuto soltanto pochi mesi fa e i genitori adesso fremono impazienti, trafelati nei preparativi affinché tutto risulti perfetto per la nascita della pargoletta.

Il momento del parto è alle soglie, previsto per la fine di marzo o al massimo nei primi giorni del mese di aprile, quando Costanza si sottoporrà, stando alle sue parole, a un parto cesareo. Dopo mesi di sacrifici e preoccupazioni, ecco che il giorno fatidico è alle porte. La nascitura scalpita nel grembo materno perché vuole venire al mondo e conoscere i suoi nuovi genitori. Come la primogenita, anche in questa seconda gravidanza la Caracciolo ha fatto il bis attendendo un’altra femminuccia. Nel frattempo per alleviare l'emozione e lo stress, Costanza Caracciolo si diverte a condividere foto della sua gravidanza su Instagram. L'ultimo scatto postato mostra la splendida ex Velina di Striscia la Notizia con un pancione enorme ma in forma smagliante e non impacciata dalle rotondità del suo corpo, nell'intento di condividere la sua immensa gioia con i suoi fan. La moglie dell'ex bomber dell'Inter in questi ultimi mesi ha postato diverse foto nel suo attuale stato, mostrando istanti della sua vita privata ai follower, i quali sono altrettanto impazienti ed emozionati di ammirare la futura nascitura.

Per la modella siciliana e Bobo Vieri è la seconda figlia in arrivo dopo la dolcissima Stella. I genitori vip sono entrambi felicissimi di accogliere in famiglia un'altra femminuccia. Dopo l'esperienza dolorosa vissuta in passato dalla coppia quando Costanza è stata travolta dalla tragedia di un aborto, essi vivono con estrema cautela e attenzione ogni fase della gravidanza. Due anni dopo la terribile parentesi dell'aborto è arrvata la piccola Stella Vieri, che ha ricolmato il cuore spezzato e afflitto di mamma Costanza. Il 18 novembre 2018, infatti, è nata la promogenta dell'ex calciatore e della showgirl, Stella, che ha donato letizia e amore in casa Vieri. Adesso è quasi tutto pronto per il lieto evento e la 30enne siciliana ha comunicato al popolo social la sua gioia postando una foto che mostra ai fan i preparativi già approntati per la frugoletta in procinto di nascere.

Costanza Caracciolo mostra ai fan la cameretta "stracolma" della bimba

La Caracciolo ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si è fatta immortalare assisa dentro la cameretta dove verrà amata e cresciuta la bebè in arrivo: gambe incrociate con il suo pancione turgido in bella mostra. Tra qualche settimana è previsto il lieto evento della nascita della figlia di Costanza Caracciolo e lei non vede l'ora di abbracciare e presentare al mondo la neonata. Nello scatto si ammira il pancione rotondissimo al nono mese di gravidanza della Caracciolo che sfoggia la sua bellezza incantevole premaman indossando con nonchalance un maglione aderente celestino e dei jeans stile skinny. L'ex Velina si mostra ai follower seduta sul pavimento della cameretta completamente arredata ad hoc per accogliere la secondogenita di Vieri e Caracciolo. " Quasi tutto pronto per l’arrivo della bambina ", scrive la moglie dell'ex bomber del club interista su Instagram come didascalia allo scatto in cui mostra ai fan la cameretta della futura nascitura. Alle sue spalle compare un comò con i cassetti traboccanti del corredino completo e tutti gli accessori per il bebè, e adagiati sugli scaffali i peluche per far giocare e divertire la bimba in arrivo di Costy e Bobo.

Costanza Caracciolo ha, inoltre, esibito tra le sue Instagram Stories gli abitini predisposti per la neonata, oltre a maglioncini e felpe rigorosamente taglia mignon. La conduttrice ha condiviso con i follower il suo armamentario per fornteggiare la fase post parto e combattere le smagliature e co. Ecco allora a mo' di spot pubblicitario la sfilza di creme e oli rassodanti per conservre il fisico pazzesco della showgirl siciliana. I messaggi beneauguranti pervenuti a commento del post sono giunti copiosi, tutti dello stesso tenore. Tanti i complimenti e le felicitazioni dei fan a corredo dello scatto della bellissima soubrette: " In bocca al lupo ", " Sei meravigliosa, le gravidanze ti stanno da dio ", " Sì, dalla pancia..direi che ci siamo quasi… ".

Dal canto suo Bobo Vieri, in attesa di rivestire nuovamente i panni di papà per la seconda volta, è al settimo cielo per la contentezza. Ultimamente ha concesso un’intervista alla rivista Oggi in cui ha esternato le sue impressioni e i sentimenti più profondi per comunicare a tutti la sua grande felicità di futuro padre: " Non vediamo l’ora di diventare di nuovo genitori, di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita ". Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono lagati sentimentalmente dall’estate del 2017, anche se il loro rapporto di amicizia preesiste da circa dieci anni. La coppia nota si è unita in matrimonio qualche mese dopo la nascita della piccola Stella. Il 18 marzo 2019 l'ex calciatore 46enne e la bionda showgirl si sono spostati scegliendo il rito civile con una cerimonia intima a Milano.