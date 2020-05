La vedova di Kurt Cobain si scusa con i fan: "Mi imbottivano di droga e alcol"

Courtney Love è "sopravvissuta alle fiamme dell'inferno", come ha spesso raccontato in passato. Quello che non avrebbe mai immaginato è che durante un lungo periodo di dipendenze e successive riabilitazioni, qualcuno avesse preso il controllo della sua vita, privata e social.

La rivelazione arriva in un post apparso sul suo account Instagram, nel quale la rockstar pubblica due foto a confronto: una della prima fila ad un concerto delle Hole, la sua storica band, negli anni '90; un'altra di Britney Spears in costume da bagno rosa, pubblicata anni fa e accompagnata dagli hashtag #tbt e #slamminbod, ovvero "Turn Back Time" (un modo di dire che sta per "ritorno al passato") e "corpo fantastico".

Entrambi i post non sono stati scritti dalla vedova di Kurt Cobain: all'epoca, ammette la musicista, ogni suo gesto quotidiano era sotto stretto controllo. Love, reduce da un attacco frontale alla famiglia dell'OxyContin, spiega che la sua vita pubblica era manovrata da altri e in una spirale distruttiva.

"È stato orribile": Courtney Love non controllava i suoi social

" L'altra sera stavo ripulendo questo account – scrive la rocker – e sono state le dieci ore più umilianti, scatenanti, incandescenti e orribili che abbia mai passato da sobria. Non gestivo io questo account, non riuscivo nemmeno a leggerlo ". Love chiede scusa ai follower che la seguivano e chiarisce che non gestiva né il suo personaggio pubblico né la sua sfera privata. La fase alla quale si riferisce è quella precedente l'11 agosto del 2018.

" Se avete ricevuto un mio messaggio – annuncia Courtney – , di solito non ero io e se lo ero, le mie parole erano state copiate e spesso abbellite affinché qualcun altro potesse trarre vantaggio dai miei rapporti. Non scrivevo quelle bizzarre caption, quegli hashtag da leccapiedi e da leccaculo. Mi scuso con chi mi frequentava e doveva leggere quella merda. Non sono questi i miei valori. Quali valori poi? A quanto pare non avevo il polso della situazione ".

La cantante non fa nomi: si limita a raccontare che prima di dire basta, abusava di droghe e non solo. " Mi venivano a prendere a casa mia a Sunset Plaza – ricostruisce la musicista – , mi imbottivano di Xanax, alcol, qualche volta cocaina se ero stata brava, mi dicevano di stare zitta e mi mettevano al fianco di chissà chi, chissà dove, a posare con uno sguardo da zombie e strafatta dai narcotici (che ho fatto e detto qualsiasi cosa per alimentare, le mie abitudini erano di primo livello massiccio) senza alcuna idea di quanto fosse importante Instagram (non che me ne sarebbe fregato qualcosa) ".

Courtney Love chiede scusa ai fan: "Mi vergogno davvero"

" Una volta scattate le foto – aggiunge Love – , ero libera di perdere i sensi più o meno per un'altra settimana. I miei servizi non servivano più. E il resto? Era la mia vita ricca, grezza, sexy, glamourous, infelice ". La vedova Cobain chiarisce che la persona che gestiva il suo account sfruttava il suo nome per ottenere "beni e favori" e inviare messaggi, spesso "ossessivamente e a volte di carattere romantico", ad altre celebrità spacciandosi per lei. I destinatari erano star adolescenti, personaggi dei reality show, gruppi musicali che lei non conosceva affatto.