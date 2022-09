Il Covid, i tradimenti, la maternità. La Pellegrini a ruota libera

" Decidere di smettere di fare quello che hai fatto per vent'anni non è stato facile, perché quando sei in acqua ti senti un po' Dio, un po' un super eroe ". Non sono parole di rimpianto quelle dette da Federica Pellegrini nell'ultima intervista al Corriere della Sera. Guardando indietro la nuotatrice è felice di vedersi dov'è oggi: lontana dalla piscina, con la fede al dito e con tanti progetti per il futuro a partire da quello più personale: la maternità.

Nella lunga chiacchierata con il quotidiano, Federica Pellegrini ha svelato uno dei motivi principali che l'hanno spinta a appendere il costume al chiodo. " Ho subito un Covid duro, non ho mai recuperato al cento per cento e, già da un anno, il corpo mi diceva di fermarmi. Se fossi andata avanti, non avrei performato come prima e non me lo sarei perdonata" , ha dichiarato la Divina. O tutto o niente e a lei le mezze misure non sono mai piaciute.

Nel suo presente oggi c'è Matteo Giunta, suo marito, sposato il 27 agosto. L'amore con la "a" maiuscola è arrivato tardi quando lei pensava che all'altare non ci sarebbe mai arrivata " e mi ero detta che, se non avessi trovato la persona giusta, quella del 'per sempre', non ci sarei stata male ". Invece Matteo è arrivato come un principe azzurro dopo tanti amori (molto chiacchierati) e altrettanti tradimenti. " Ho parecchie prove, tanti indizi. Sono rimasta scottata, ho subito l'infedeltà in modo abbastanza sistematico. Ho lasciato, ho perdonato, ho rilasciato e riperdonato. Poi mi sono resa conto che perdonare era sbagliato", ha rivelato Federica Pellegrini non nascondendo le sue colpe: "Ho tradito, non posso dire di no, ma ho tradito solo quando di lì a poco la storia è finita ".