La crisi con De Martino e l'addio a Tu si que vales. Belen sbotta: "Cavolate, ecco cosa mi è successo"

L'assenza di Belen Rodriguez dai social network si è fatta sentire. Negli ultimi giorni la showgirl si è presa una pausa da Instagram e il gossip si è scatenato. " È in crisi con Stefano. È stata fatta fuori da Tu si que vales ", hanno riportato alcuni siti di spettacolo, alimentando le voci sul periodo difficile e delicato, che l'argentina starebbe vivendo. Ma la smentita di Belen non si è fatta attendere e è arrivata direttamente dagli studi della trasmissione di Canale 5.

Da giorni l'argentina latitava dai social, contravvenendo alla sua abitudine di condividere con i fan molti momenti della sua giornata tra figli, casa e progetti lavorativi. Questa assenza si è fatta notare, scatenando nuove voci su una possibile crisi con Stefano De Martino. " Blablabla, blablabla e ancora blablabla ", aveva scritto giorni fa Belen in un post, commentando i rumor, ma poi di lei non si sono più avute notizie. Almeno fino a poche ore fa.

La showgirl si è mostra nuovamente in pubblico, immortalandosi nei camerini degli studi, dove si registra Tu si que vales. " Stiamo per iniziare con la nuova edizione di Tu si que vales ", ha svelato la Rodriguez in un video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram, confermando il suo ritorno al timone della popolare trasmissione di Canale 5, che tornerà in onda a partire dal prossimo autunno, come anticipato dai palinsesti Mediaset presentati nelle scorse settimane.