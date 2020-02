Cristina Parodi e la confessione sulla figlia: "Angelica ha detto 'no' ai talent-show"

Lo scorso sabato 1° febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo. E l'appuntamento tv in questione, del talk-show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, Cristina Parodi. La conduttrice originaria di Alessandria e classe 1964 ha rilasciato una lunga intervista dalla Toffanin, in cui si è raccontata a ruota libera su vita privata e carriera. Dalla regia della trasmissione è stato mandato in onda un filmato, contenente le immagini della carriera della Parodi. Cristina debuttava come giornalista tv nel 1992, alla conduzione della neonata testata giornalistica di Canale 5, Tg5. Il cui direttore era a suo tempo Enrico Mentana. La sua carriera è stata all'insegna di diverse avventure intraprese in tv. E, nel corso della sua ultima intervista, non a caso, sono state mostrate anche le immagini che la ritraggono nelle vesti di conduttrice di Verissimo. Format che l'ha ospitata lo scorso sabato e al timone di cui è stata dal 1996 al 2005.

In occasione dell'ospitata registratasi a Verissimo, Cristina Parodi ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla terzogenita, avuta dalla sua unione con Giorgio Gori, il quale è attualmente sindaco di Bergamo. La giovane, di nome Angelica, stando a quanto ha riferito la famosa madre, ha 19 anni e sta cercando di farsi strada nel mondo dell'industria musicale. Angelica Gori sogna, a quanto pare, di vedersi affermata come cantante e sui social media è già nota a molti per le sue velleità e la sua passione nutrita per la musica.

Stando a quanto riportato dalla Parodi, l'aspirante cantante si è, ad oggi, rifiutata di prendere parte ad alcuni talent-show. “Diversi talent show l’hanno già cercata -ha fatto, infatti, sapere l'ex conduttrice de La prima volta sulla sua terzogenita-, ma lei ha rifiutato. Preferisce fare il suo percorso. Presto aprirà il concerto di un famoso artista”.

Il nuovo progetto di Cristina Parodi