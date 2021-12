"Cucinate cose che le gente non capisce". Cala il gelo a Masterchef

Patate, pancetta e schiettezza. La signora Oriana ha lasciato tutti a bocca aperta presentandosi alle selezioni del talent culinario di Sky Masterchef. La donna non ha impressionato per il suo piatto legato alla tradizione della sua terra, tortelli della domenica, quanto per il modo di rivolgersi ai giudici: diretto e pungente. E il siparietto è diventato virale sul web.

L'undicesima edizione di Masterchef ha preso il via da pochi giorni e già fa parlare di sé. Centinaia di aspiranti chef si sono presentati ai provini, ma solo qualche decina ha conquistato la possibilità di giocarsi la prima fase della selezione davanti alle telecamere. Tra molti talenti e qualche personaggio è spiccata la signora Oriana, che davanti ai tre giudici - Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli - si è presentata con una ricetta tradizionale: un primo piatto a base di patate e pancetta, tipico della cucina romagnola.

La preparazione del piatto è stata seguita con grande attenzione dai giudici, che però hanno voluto metterla subito alla prova con domande pungenti sull'utilizzo degli strumenti della cucina e sulle basi. " La sa cucinare la salsa bernese? ", le ha chiesto Cannavacciuolo divertito, scatenando la replica della signora: " Perché, è romagnola? ". Lo chef ha scherzato con i colleghi: " Attenzione non si può dire niente alla signora Oriana ". La signora Oriana è stata subito chiara nel dirsi fautrice della cucina tradizionale, fatta di ingredienti semplici e genuini, e quando Bruno Barbieri si è trovato di fronte a lei per assaggiare i suoi tortelli della domenica, ha zittito tutti.