Dalle provocazioni in rete al Gf Vip: chi è Elenoire Ferruzzi

Una mina vagante nella casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico si prepari a momenti di spiazzante surrealismo, a qualche lite accesa e ad altrettante sceneggiate. Perché il personaggio in questione è imprevedibile, irritante, volutamente sopra le righe. La presenza di Elenoire Ferruzzi nel reality show di Canale5 (ecco il cast completo della nuova edizione) è già diventata motivo di curiosità e di entusiasmi, soprattutto in rete. Icona transgender, la " showgirl, attrice e cantante " - come lei stessa si definisce - è infatti nota soprattutto agli utenti social per la sua stravaganza. Dal 19 settembre prossimo, però, approderà anche in tv.

Elenoire deve la propria popolarità a una serie di video chiassosi e sfacciati pubblicati in rete, ma soprattutto a certe sue esclamazioni diventate poi dei tormentoni. Classe 1980, iniziò il proprio percorso di transizione all'età di 16 anni per arrivare nel tempo a diventare quello che è oggi. " Di quello che pensa la gente non mi frega niente. Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri ", aveva dichiarato in un'intervista la showgirl, che nel periodo dell'emergenza Covid aveva fatto notizia anche per aver purtoppo contratto una forma molto severa del virus (con un conseguente ricovero durato per settimane).

Il personaggio è eccentrico, nel carattere ma soprattutto nel look, alquanto vistoso: le sue unghie smaltate, lunghe quasi venti centimetri, assomigliano quasi a degli artigli arrotolati pronti a colpire chiunque non le vada a genio. Da quando si è diffusa la notizia che Elenoire sarà nel cast del prossimo Gf Vip, in rete è iniziato un certo tam-tam. Chi già la conosceva attraverso il web, infatti, è sicuro che la showgirl trans sarà uno dei concorrenti più bizzarri e imprevedibili del programma condotto da Alfonso Signorini. In molti si aspettano del resto che la casa di Cinecittà possa fare da detonatore alla verve già di per sé impetuosa di Elenoire. E c'è già chi si aspetta liti fuoriose con alcuni concorrenti in particolare, a cominciare da Pamela Prati. " Pamela prati ed Elenoire Ferruzzi sotto lo stesso tetto 24 ore su 24... Io dico ci scappa il morto ", ha commentato un'utente.

Intanto sui social continuano a rimbalzare i video grazie ai quali la showgirl è diventata un meme e un tormentone vivente, anche a seguiito di alcune sue fragorose affermazioni. " Io amo le donne e anche gli uomini però gay. Gli uomini eterosessuali a me fanno schifo, sono insopportabili ", aveva ad esempio affermato Elenoire. In un altro filmato, poi, aveva improvvisato una finta sceneggiata contro un parrucchiere: " I capelli sono completamente rovinati! La piega non mi interessa, mi fa schifo ". Tra canzoni intonate a squarciagola, sfoghi, provocazioni e siparietti trash, un crescendo di irriverenza cercata a ogni costo.

Forse, solo un'anticipazione di quello che accadrà in tv.