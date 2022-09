Gf Vip, svelato il cast. E il web esplode per Pamela Prati e Elenoire Ferruzzi

Il conto alla rovescia per l'inizio del Grande fratello vip è ormai cominciato. Lunedì 19 settembre su Alfonso Signorini e ventitré vipponi si accenderanno i riflettori. Chi saranno i protagonisti della settima edizione del reality dei record lo ha svelato, in anteprima esclusiva, il sito DavideMaggio, che ha snocciolato uno dopo l'altro nomi e cognomi di chi varcherà la porta rossa.

Attori, comici, influencer e anche "sconosciuti" almeno ai telespettatori del piccolo schermo. Nella Casa entreranno dunque Marco Bellavia (ex volto di Bim Bum Bam), Giovanni Ciacci (costumista di Detto Fatto, che ha svelato di essere sieropositivo), l'ex gieffino Daniele Del Moro (edizione 2016), Antonella Fiordelisi (ex di Francesco Chiofalo e influencer), Gegia e Charlie Gnocchi (fratello di Gene), la cantante Wilma Goich, l'ex gieffina Carolina Marconi, la discussa Pamela Prati, lo sportivo Amaurys Pérez (vincitore di Ballando con le stelle), la conduttrice Patrizia Rossetti, l'ex di Belen Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta e i giornalisti Attilio Romita e Sara Manfuso, oltre all'ex tronista di Uomini e donne Luca Salatino. Meno conosciuti ma agguerriti e popolari sui social il tiktoker George Ciupilani, Sofia Giaele De Donà (da Ti Spedisco in Convento), Alberto De Pisis (ex di Taylor Mega), lo speaker Edoardo Donnamaria, l'icona trans Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra) e Nikita Pelizon.

Nomi, molti dei quali "nip", che hanno acceso già le prime polemiche sul web. Il cast non sembra essere gradito ai più, anche se - a dire il vero - finalmente si vedono volti nuovi e non i soliti presenzialisti dei reality. E il popolo dei social network ha già proclamato le sue regine: Elenoire Ferruzzi e Pamela Prati. Secondo i cinguettatori di Twitter, le due donne reggeranno da sole il programma. Come? A colpi di provocazioni e scontri. " Ci rendiamo conto che dal 19 settembre con Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi niente sarà come prima?", ha twittato un utente, seguito da un altro: "Elenoire Ferruzzi e Pamela Prati reggendo il GFVIP 7". E ancora: "Elenoire Ferruzzi e Pamela Prati rinchiuse nella stessa stanza a nutrire la Bolla, con le telecamere puntate addosso h24. Io non uscirò più di casa, annullerò qualsiasi impegno per i prossimi mesi, "Se qualcuno osa anche solo pensare di eliminare pamela prati ed elenoire ferruzzi da quella casa dovrà prima passare sul mio cadavere ". E il nome delle due vip è già finito ai vertici delle tendenze di Twitter. La premessa di cosa ci aspetta a partire da lunedì 19 settembre.