Dalle sponsorizzazioni alle foto per il Covid, le figuracce degli influencer

In questi giorni uno degli argomenti più chiacchierati è il contagio dei personaggi più o meno noti nelle notti della Costa Smeralda. Sono tanti i personaggi che, al ritorno dalle ferie, si sono sottoposti al tampone, anche se senza o con pochi sintomi. La maggior parte sono personaggi del sottobosco televisivo e dello spettacolo, che cercano fama e fortuna lavorando come influencer sui social. La logica di Instagram, al netto di qualche baro, è semplice: più follower corrispondono a più like, quindi a maggiori interazioni e possibilità di essere notati dalle aziende per contratti pubblicitari. È forse in questa logica che adesso alcuni di loro sfruttano il Covid per incrementare le interazioni sui loro profili, per fare quel tipo di "informazione" che non andrebbe fatta ma, fattispecie ancora più agghiacciante, per fare pubblicità ai prodotti sponsorizzati.

Tra i contagiati da Covid dopo le vacanze trascorse a far serata nelle discoteche della Costa Smeralda c'è. Si è fatto conoscere al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne e da quel momento è iniziata la cavalcata social che l'ha portato a superare il milione di follower su Instagram. Il giovane si è fatto rapidamente notare per la spettacolarizzazione della sua situazione, usando il Covid come volano per incrementare la curiosità suoi social. Pressoché asintomatico, a parte un po' di febbre e tosse grassa, Melchiorre ha deciso di restare in Sardegna per espletare la, raccontata sui suoi social come se fosse un, con tanto di cartella dedicata per le storie. Così facendo, l'influencer ha fatto in modo che le storie di Instagram, che generalmente si cancellano in 24 ore, rimangano visibili a oltranza. Il suo racconto della malattia non piaciuto a molti utenti, che lo accusano di strumentalizzare una malattia, che in Italia ha fatto migliaia di morti e tutt'oggi porta alcuni soggetti più deboli in terapia intensiva.

colto l'occasione

C'è chi ha superato Andrea Melchiorre, a cui va però dato atto di non essersi messo in viaggio ma di aver rispettato la quarantena in Sardegna senza uscire dall'isola per evitare di contagiare. Letizia, compagna del parrucchiere dei vip, ha oltre 100mila seguaci su Intagram e anche lei è risultata positiva al Covid. Sta trascorrendo la quarantena insieme al compagno , contagiato. Nei giorni scorsi ha destato molto scalpore il suo atteggiamento sui social, dove tra un racconto e un altro del suo isolamento ha "" peri prodotti purificanti e dietetici.

Ma questi sono solo due degli episodi più eclatanti di una situazione che forse è fuggita di mano. Basta scorrere le storie dei personaggi noti per trovare l'esposizione dei risultati dei tamponi, positivi e negativi, esibiti quasi come se fossero dei trofei, perché probabilmente a molti sfugge la gravità di quanto sta accadendo. Tutti utilizzano i loro social per raccontare, dare consigli, e il dubbio di molti è che tutto questo venga fatto per attirare maggiormente l'attenzione su di sé e, quindi, cercare di incrementare i follower. Questo comportamento non stupisce, se si considera che quando l'epidemia era al suo apice in Italia, molti personaggi scherzavano sul Covid e si riprendevano mentre violavano il lockdown oppure auguravano la morte per covid a quelli che non stavano simpatici.