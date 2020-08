E ora è boom di contagi tra i vip. Tutti i nomi di chi ha il Covid 19

Non si ferma l'ondata di contagi che sta travolgendo il mondo dello spettacolo. Dopo la positività di Federico Fashion Style e quella di numerosi volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island, anche due note showgirl hanno annunciato di essere positive al covid-19.

Attraverso i loro profili social Aida Yespica e Antonella Mosetti hanno comunicato ai loro fan di essersi sottoposte al tampone dopo essere rientrate dalle vacanze in Costa Smeralda e di essere risultate entrambe positive al coronavirus. La prima a rivelare il contagio è stata la 38enne venezuelana. Con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, nel quale la Yespica ha voluto rassicurare sulle buone condizioni di salute, la showgirl ha raccontato come ha scoperto di essersi contagiata: " Al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al covid-19!! Per fortuna sto bene sono asintomatica, spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo. Mi raccomando massime precauzioni ". L'annuncio non ha lasciato indifferente il popolo dei social che, mentre si chiede se anche il compagno Geppi Lama sia positivo o meno, ha accusato la Yespica di essere stata positiva già prima di partire per l'isola sarda. Per sfatare ogni dubbio, la showgirl è stata costretta a pubblicare l'esito di un tampone effettuato poco prima del viaggio in Sardegna.

Anche Antonella Mosetti ha scelto il web per comunicare i suoi seguaci di essersi infettata. L'ex volto di Non è la Rai ha svelato di essere asintomatica, di non avere febbre e di aver perso solo gusto e olfatto. La conferma della positività da covid anche per la Mosetti è arrivata dopo il rientro dalle vacanze nel nord della Sardegna: " Sono rientrata e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in auto-quarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus ". Poi l'appello a chi è entrato in contatto con lei nell'ultimo periodo: " Vedo gente che era con me in Sardegna e va ancora in giro e questo mi preoccupa ".

È di poche ore fa anche l'annuncio di Adriana Peluso, ex concorrente del Grande Fratello 12, che attraverso un lungo post ha svelato di aver contratto il coronavirus. Difficile sapere dove l'ex gieffina si sia infettata, ma il comune denominatore con tutti gli altri vip positivi rimane la Sardegna, dove anche la Peluso era stata per motivi di lavoro fino a pochi giorni fa. Pur non avendo sintomi preoccupanti la Peluso non ha nascosto la sua preoccupazione e sui social ha raccontato: " Quando mi hanno chiamata per dirmi che ero positiva al Covid-19 ho pianto tutto il giorno. Ero spaventata e sola, pensavo: "Perché proprio io?". Poi invece ho pensato: "Perché non io?". Sono stata a contatto con tante persone ed era inevitabile. Detto ciò, volevo dirvi che sto bene, solo non sento né gusti né odori e ho qualche fitta intercostale ". A rischio contagio, adesso, potrebbe essere anche Giacomo Urtis, il chirurgo delle vip, che solo una settimana fa si era immortalato sui social mentre baciava Adriana svelando la loro relazione.

E mentre decine di vip si affrettano a pubblicare esiti di tamponi e sierologici negativi sui propri canali social per rassicurare fan e curiosi, un altro nome si aggiunge alla lunga lista, quello deli figlio di Walter Zenga, Andrea Zenga. Quest'ultimo, diventato noto ai telespettatori per la partecipazione a Temptation Island, ha svelato di essersi contagiato (in forma lieve) in traghetto nel tratto Olbia - Civitavecchia. Senza sintomi, infatti, il giovane è stato contattato dalla compagnia di navigazione dopo che sul traghetto alcuni passeggeri erano risultati positivi.