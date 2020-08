"Siamo positive al Covid". Le tentatrici si fanno avanti

Da Andrea Melchiorre a Vittoria Deganella, da Giulia Latini a Nilufar Addati. Si allunga ora dopo ora la lunga lista degli ex volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island contagiati dal coronavirus, tutti di rientro dalle vacanze in Sardegna. Ma mentre loro stanno svolgendo la quarantena con lievi sintomi, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi - due ex tentatrici di Temptation Island - stanno combattendo la loro battaglia contro il Covid-19 in ospedale.

La prima a far sapere della sua positività è stata Giulia Latini. L'ex corteggiatrice di Luca Onestini due giorni fa è apparsa sui social per annunciare di aver contratto il coronavirus proprio mentre stava rientrando dal soggiorno in Sardegna. Un lungo post di sfogo, pubblicato sul suo profilo Instagram, e nel quale l'ex di Uomini e Donne affermava di " non voler fare polemica e mi prendo tutte le mie responsabilità ". Nonostante il contagio la Latini ha svelato di essere affetta solo da emicranie e spossatezza. A farle eco, poche ore dopo, Vittoria Deganello un'altra amata ex del dating show di Maria De Filippi. L'ex corteggiatrice di Mattia Marciano era entrata in contatto con la Latini il 9 agosto scorso a Porto Rotondo dove le due, insieme ad altre amiche, avevano effettuato un'escursione in barca. Il contagio da Covid-19 sarebbe dunque stato immediato e diretto. Vittoria nonostante la positività al tampone sarebbe tutt'ora asintomatica.

L'ultimo in ordine di tempo ad aver annunciato la sua positività al tampone è Andrea Melchiorre, ex corteggiatore e scelta di Valentina Dallari nell'edizione del 2015. Dopo l'aumento dei contagi sull'isola sarda Melchiorre ha deciso di mettersi in auto-isolamento preventivo in attesa dell'esito degli esami effettuati prima di fare rientro a Milano. Poi la scoperta della positività e l'annuncio sui social: " Apro subito il discorso dicendo che sono positivo. Mi è arrivato adesso il test. Sono qui in Sardegna dal 2 agosto quindi mi rivolgo a tutte le persone che ho incontrato in questi venti giorni, con cui ho fatto le foto, non riesco a contattare tutti ma fate il tampone. Io sono positivo ma non ho sintomi e starò quindici giorni in Sardegna finché non farò un altro tampone e non risulterà negativo. Chi è stato a contatto con me faccia il tampone e stia lontano dalle persone ". Tra questi ultimi c'è anche Andrea Denver, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip che insieme a Andrea Melchiorre si è fatto vedere in alcune serate poi condivise sui social. L'ex gieffino, però, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori sui social, rispondendo al commento preoccupato di un fan sotto un post con Melchiorre: " Io e miei amici ci siamo sottoposti tutti e tre al tampone e siamo tutti risultati negativi ".

Ma la lista purtroppo continua a crescere ora dopo ora e mentre Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella) denuncia la mancanza di tamponi ed è in attesa di accertamenti, sono risultati positivi al Covid-19 anche Daniele Schiavon, ex fidanzato della tronista Giulia Quattrociocche e l'ex tronista Nilufar Addati. Quest'ultima ha fatto sapere -attraverso Instagram - di sentirsi abbastanza bene (lievi sintomi tra i quali febbre e mal di testa) e di essersi auto isolata nelle ore subito dopo il suo rientro a Napoli pur non avendo effettuato il tampone: " Ho contratto il Covid-19. Sono tornata a Napoli dalla Sardegna senza avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive in quanto tutti siamo venuti a conoscenza dei risultati dei test quando io ero già a casa. Ho saputo di essere stata a contatto con positivi dopo aver effettuato il sierologico e prima del tampone. Sono partita senza alcun sintono, con la consapevolezza però di essere stata in compagnia di tante persone e con la volontà, quindi, di effettuare un isolamento fiduciario e i test ".

Ricoverate in ospedale due single di Temptation Island

Stessa sorte ma con risvolti più seri per Beatrice De Masi (che nell'ultima edizione di Temptation Island si era avvicinata a Pietro Delle Piane facendo infuriare la Elia per un presunto bacio) e Ilaria Gallozzi, che nel villaggio dei fidanzati è stata molto vicina ad Antonio, compagno di Annamaria. Entrambe hanno trascorso le ultime settimane di vacanza in Sardegna e prima del rientro hanno scoperto di esser positive al Covid-19. Per loro però i sintomi hanno avuto un rapido peggioramento, costringendole al ricovero in ospedale.

A preoccupare maggiormente i suoi fan sui social è stata Ilaria Gallozzi che con un lungo post Instagram ha spiegato dove avrebbe contratto il coronavirus e come sta combattendo: " Oggi sono una di quelle persone che sta soffrendo, ho la polmonite e non riesco neanche a muovermi, ogni colpo di tosse è un pugno al petto sferrato da Tyson. Esattamente una settimana fa mi trovavo in Sardegna, in Costa Smeralda, paradiso delle vacanza, ritrovo del divertimento dei vip..circondata da barche sfavillanti, auto di lusso e ville mozzafiato ".