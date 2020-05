Damante alla De Lellis: "La pacchia finirà"

Dopo un lungo periodo di separazione, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme ormai da diverse settimane. Lei ha infatti lasciato improvvisante il suo ex Andrea Iannone e, dopo molti gossip e la pubblicazione di alcuni scatti rubati in cui era con Damante, ha confermato il ritorno dell’amore.

Così, dopo aver trascorso la quarantena passando il tempo nella casa di Pomezia dell’influencer, tra giornate romantiche e post social, i Damellis si sono separati subito dopo l’inizio della cosiddetta ‘Fase 2’. Lui infatti ha fatto le valigie ed è tornato verso il Nord dove c’è la sua famiglia e il suo lavoro, lasciato in sospeso per via dell’emergenza Covid-19. La separazione però non è durata troppo dato che Giulia non ha resistito e ha raggiunto la sua dolce metà a Milano. Ora è lei ad essere ospite a casa di Andrea, senza contare che a breve dovrà riprendere la sua attività lavorativa. "Ho sistemato tantissime cose. Sono stata un po’ assente per lavoro, sono tornata a Milano per questo. Oggi è forse il primo giorno di relax, tra virgolette. Dovrò continuare a sistemare, però sto un po’ più tranquilla..." , queste le parole di Giulia.

Insomma, una cosa è certa: i due non hanno più paura di farsi vedere insieme e mostrare a tutto il mondo la loro ritrovata complicità. Così, nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne si è divertito a prendere in giro la fidanzata per alcune sue abitudini. Giulia De Lellis è infatti solita svegliarsi moto tardi e, visto l’ennesimo risveglio alla buon’ora, il Dama ha deciso di punzecchiarla facendo sapere a tutti i loro followers. "E io ieri illuso, amore dai facciamo colazione fuori domani c’è caldo, è estate che bello. Invece novembre, freddo, grigio, tristezza, vento. È finito tutto ragazzi. Che amarezza. Sapete chi sta bene? Lei! Si sveglia all’una e mezza, freschezza. Non fai niente, adesso ti svegli, due cremine, bello. Finirà anche per te la pacchia, vedrai” , ha detto Damante in una serie di storie pubblicate su Instagram che le ricordano che, presto ma molto presto, anche lei dovrà ricominciare a darsi da fare.

Tra Andrea e Giulia, dunque, va tutto a gonfie vele. Per i Damellis si parla anche di un futuro matrimonio, ma non c’è bisogno di correre troppo. Per il momento, tuttavia, la coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, si gode la ritrovata armonia dopo essere stata separata per un anno e mezzo.

