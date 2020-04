"Damante è sempre stato innamorato di Giulia": la rivelazione di Andrea Denver

Amici di vecchia data, Andrea Damante e Andrea Denver hanno condiviso un lungo percorso di vita insieme e il gieffino è stato anche uno dei confidenti del dj veronese nel periodo in cui lui e Giulia De Lellis si sono separati.

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Denver è venuto a conoscenza della riappacificazione della coppia e si è dimostrato felice ed entusiasta per quanto accaduto all’amico. In collegamento con il settimanale Chi, il modello si è lasciato andare ad alcune confessioni sui Damellis, rivelando che, in realtà, l’amico non ha mai dimenticato Giulia durante l’anno e mezzo di separazione.

“ Conosco Andrea da 15 anni, ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto del suo ritorno con Giulia – ha spiegato Andrea Denver alla giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini - . Sono contento perché l’importante è la propria felicità e io so che Andrea, con Giulia, è felicissimo ”.

Con il sorriso sulle labbra, Denver ha ammesso di essere contento per l’amico e anche per la De Lellis, che ha avuto modo di conoscere anni addietro quando lei e Damante sono stati in America. In quell’occasione ebbero modo di frequentarsi e il modello ha sempre avuto un buon ricordo di lei. “ Anche lei è simpaticissima – ha detto - . Sono contento che stiano passando questa quarantena insieme, intensamente, e che abbiano questa possibilità di ricominciare ”.

Ma Andrea Denver si è sbottonato ancora di più sui Damellis, rivelando particolari sconosciuti soprattutto su Andrea Damante. “ Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre, quindi ho avuto tante occasioni per vedere Giulia e l’ho sempre vista come una donna davvero innamorata – ha continuato a dire Denver - . Lei ci ha sempre tenuto ad Andrea. L’amore vince sempre, ogni tanto ci sono degli ostacoli, si affrontano e si può ricominciare. Sono felice per entrambi ”.