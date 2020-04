Daniela Martani choc: "La carne uccide più del coronavirus"

La dichiarazioni della ex gieffina Daniela Martani, vegana convinta, continuano a far discutere ma, in una delle sue ultime interviste radiofoniche, lei ha ribadito il suo concetto: il coronavirus fa meno morti della carne.

Già protagonista di numerose diatribe per le sue posizioni contro gli animalisti e per la difesa dell’alimentazione vegana, Daniela Martani ha continuato a sostenere di non essersi ammalata di Covid-19 proprio grazie al fatto che non si nutra di carne. “ Non mi infetto perché sono vegana. Cosa vuol dire? Lo dicono tutti i medici. Non è che lo dico io – ha tuonato lei a La Zanzara - . La gente mi fa ridere. Ho ricevuto giorni di attacchi allucinanti su tutti i social. Gente che chiede la mia morte. Finora la mia esperienza mi dimostra che è così ”.

La Martani sostiene che, pur essendo stata diverse volte a Milano nel mese di febbraio, quando il coronavirus iniziava a diffondersi, e pur avendo assistito la madre nell’ospedale di Roma, non abbia contratto il virus perché vegana. “Sono entrata ed uscita dagli ospedali fino a quando si poteva. E finora non mi sono presa manco un raffreddore – ha detto ancora - . Abbiamo un sistema immunitario più forte degli altri, ma non lo dico io. Lo capiscono anche gli analfabeti funzionali che non leggono un ca..o ”.

“[...] C’è una cosa importantissima che si chiama microbiota che ti alza le difese immunitarie – ha precisato lei tornando a parlare di come la carne faccia più morti del coronavirus – [...] Sai quante persone sono morte finora di coronavirus in tutto il mondo? Circa 90mila. Sai quante sono morte di tumore? La carne uccide molto più del coronavirus perché le proteine animali sono la causa dell’insorgenza di tutte le malattie non trasmissibili. Quindi cancri, ictus, diabete, quasi tutte ”.