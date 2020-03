Daniele Dal Moro nella bufera: elimina corteggiatrice dopo averla messa sulla bilancia

Il percorso di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne è iniziato con una serie di polemiche, ma l’ultimo comportamento del tronista ha davvero scatenato il web.

Approdato sulla poltrona rossa dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, dove ha conosciuto Martina Nasoni, che è stata la sua fidanzata fino a qualche mese fa, Daniele si è presentato negli studi di Uomini e Donne dimostrando, fin da subito, di essere un tronista diverso dai classici che si sono susseguiti negli anni. Particolarmente suscettibile e insofferente alle critiche, Dal Moro si è spesso scontrato con Gianni Sperti e nell’ultima puntata andata in onda ieri, 10 marzo, è finito al centro di una bufera mediatica.

Accogliendo le sue corteggiatrici nell’ufficio casting, il tronista ha pensato bene di sottoporle ad un test tutt’altro che simpatico. Dopo aver fatto loro alcune domande su vita personale, peso e altezza, come se fossero dal dietologo, ha testato la loro sincerità mettendole direttamente sulla bilancia. Un comportamento questo che, oltre a non essere affatto apprezzato dal pubblico da casa, è stato motivo di scontro tra Dal Moro e la collega di trono Giovanna Abate.

Nella conoscenza con Ginevra, una delle sue corteggiatrici, Daniele ha pensato bene di metterla direttamente sulla bilancia dopo averle chiesto altezza e peso. “ Hai fatto colazione pesante! ”, ha commentato lui dopo aver letto il peso della ragazza che, imbarazzata, ha replicato: “ Sono cicciotta? Chiedere il peso una donna la prima volta, non è proprio carino... ”.

Entrata in studio dopo l’esterna, Ginevra è stata eliminata da Dal Moro perché non corrispondente ai suoi canoni estetici. “ Io non me la prendo con Daniele, ma con le corteggiatrici che non gli danno filo da torcere! ”, ha sbottato Giovanna Abate che ha scatenato l’ira di Daniele, infastidito dai suoi continui interventi sul suo percorso a Uomini e Donne.

Il web, però, si è dimostrato dalla parte della Abate e su Twitter si sono scatenati una serie di commenti denigratori nei confronti di Dal Moro. “Sto guardando la puntata di oggi e confermo quello che pensavo tempo fa di Daniele, demente era e demente è....ma che cafonata con questi provini ma dai mica sei Raoul Bova oh!”, “Ho visto il video di Daniele che decide di far pesare delle ragazze e sono rimasta sconvolta. Mi hanno sconvolto anche le ragazze che decidono di corteggiarlo. Queste non si rendono conto che la sua fidanzata finirà a mangiare riso, pollo, tonno e albumi”, si legge sui social, “Il problema di Uomini e Donne è che ci sono narcisisti patologici come Daniele che fano pesare le ragazze e controllano se sono brave a pulire casa e tutte le ragazze che glielo lasciano fare senza dargli una scarpata in faccia. Ecco. Il problema è da entrambe le parti”, hanno continuato a scrivere.

Il problema di #uominiedonne è che ci sono narcisisti patologici come Daniele che fano pesare le ragazze e controllano se sono brave a pulire casa e tutte le ragazze che glielo lasciano fare senza dargli una scarpata in faccia. Ecco. Il problema è da entrambe l e parti. — luluriant (@peularis) March 10, 2020

Ho visto il video di Daniele che decide di far pesare delle ragazze e sono rimasta sconvolta.

Mi hanno sconvolto anche le ragazze che decidono di corteggiarlo. Queste non si rendono conto che la sua fidanzata finirà a mangiare riso, pollo, tonno e albumi #uominiedonne pic.twitter.com/Jj4oQa9vTg — jellyfish. (@fede_brody) March 10, 2020