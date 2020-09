"Com'è in rete, come ti arriva a casa". Davide assomiglia a Can Yaman?

Qualche tempo fa, un giornale di gossip diede delle informazioni private sbagliate sul Can Yaman il protagonista del Dizi turco “Daydreamer” arrivato, in prima serata, passandole come fosse stata un’intervista dell’attore. Questa cosa mandò su tutte le furie proprio Can che intervenì personalmente con un tweet riportando l’articolo e commentandolo con un “ma per favore!”

Oggi invece sono stati i fan e non solo, che hanno commentato un paragone fatto all’interno di Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, su Davide uno dei corteggiatori del programma. Tutto è iniziato con l’entrata di Sophie Codegoni, la bellissima 18enne nuova tronista del programma, che si è presentata e ha cominciato un po’ a “guardarsi intorno” per capire se ci fosse qualcuno che potesse interessarle. E’ intervenuto in questo caso Davide un corteggiatore di 26 anni pettinato come l’attore di Daydreamere e con un fisico muscoloso (due elementi che non fanno il totale) che ha fatto dire a Tina Cipollari: “Tu mi ricordi Can Yaman”.

Anche la “piccola” Sophie che i social hanno approcciato con un “18 da quanti anni?” ha dato ragione a Tina Cipollari confermandole: “Anche io ho avuto la stessa sensazione”. Nello stesso momento il “popolo del web” ha cominciato a postare tutta una serie di meme esilaranti mettendo a confronto Davide e l’attore: per il web non c'è storia.

In molti hanno ricordato proprio lo stesso tweet che l’attore aveva postato con la scritta “Ma per favore” mettendola a confronto con le foto di David, altri hanno usato il grande classico: “ Quando lo ordini online Vs quando ti arriva a casa ”, oppure postando una foto del corteggiatore hanno commentato: “ Davide, portami sulle ‘ali del sogno’ ” riferendosi al sottotitolo del Dizi.

Questa però non è l’unica somiglianza che è stata trovata tra i protagonisti del programma, anzi da quanto si legge, Uomini e Donne sembra essere pieno di sosia. Sophie è stata paragonata a Taylor Mega, la nuova tronista Jessica, ad Asia Argento, e Gianluca a Kit Harington del “Trono di Spade”.

Chissà se questa volta interverrà nuovamente l’attore Can Yaman per dire la sua su questo confronto, certo è che in ogni caso a “rimettere le cose a posto” ci hanno pensato le sue fan.