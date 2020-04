Dayane Mello bloccata in Turchia: "Non sarò al compleanno di mia figlia"

Da tempo Dayane Mello risulta essere in Turchia e, nelle precedenti settimane, molti le avevano mosso delle accuse perché lontana dall’Italia e dalla figlia in un periodo molto drammatico a causa del coronavirus.

Se tanti, però, l’hanno accusata di essere indifferente alla situazione spassandosela ad Istanbul, pochi fino ad adesso sapevano i reali motivi per i quali la modella brasiliana non ha fatto rientro in Italia dalla figlia Sofia, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala.

I due, che dopo la separazione hanno sempre avuto ottimi rapporti, avevano spiegato i motivi per i quali la piccola viveva con il padre: Dayane, infatti, soggetta a troppi spostamenti per lavoro, avrebbe dovuto lasciare la bambina con una tata, mentre Stefano poteva godere della presenza dei genitori e la piccola, affezionata ai nonni, aveva la possibilità di vivere più serenamente il distacco dalla madre.

Nelle ultime ore, però, Dayane Mello ha raccontato tutto il suo dispiacere per non essere accanto alla piccola a causa dell’emergenza coronavirus che l’ha bloccata in Turchia. In diretta Instagram con Costantino della Gherardesca in occasione della semifinale di Pechino Express, di cui lei è protagonista insieme ad Ema Kovac, la modella brasiliana ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione.

“ Sono in Turchia, sono bloccata qua, a Istanbul – ha spiegato Dayane al conduttore di Rai 2 - . Sono venuta qua per lavoro, ho un contratto con un’agenzia di moda. Giusto quando è capitato questo, non sono potuta tornare ”.

Allontanatasi dall’Italia per motivi di lavoro, dunque, Dayane ha dovuto fare i conti con la pandemia e con una serie di restrizioni che le impediranno di tornare in Italia e festeggiare il compleanno della piccola Sofia. “ La settimana prossima è il compleanno di Sofia e non posso esserci. Mi dispiace tantissimo – ha raccontato - . Non è un momento bello, però sai l’importante è che stiamo tutti bene. Passerà questo brutto momento, sicuramente! ”.

Intanto, la piccola spegnerà le candeline insieme ai nonni, al papà Stefano Sala e alla compagna di quest’ultimo, la modella Dasha Dereviankina in attesa della prima figlia.