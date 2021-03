Dayane Mello contro Rosalinda e Francesco Oppini. E dal suo passato spunta Leonardo DiCaprio

Dichiarazioni che sicuramente faranno molto parlare quelle rilasciate da Dayane Mello ospite a “Live non è la D’Urso”, su alcuni personaggi del Grande Fratello Vip. Due nomi: quello di Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, che le cinque sfere con cui è stata messa a confronto hanno pronunciato, chiedendo alcune spiegazioni alla bellissima brasiliana, arrivata quarta classificata nel reality. Dayane ha parlato subito di Francesco Oppini con cui all’inizio si era parlato di un’amicizia “molto stretta”: “ Ho avuto una bella chimica con Francesco, eravamo super amici e ci siamo divertiti. Poi alcune cose che ha fatto e detto nei confronti delle donne mi hanno fatto cambiare idea, mi è dispiaciuto di più per questo. Non ci siamo mai provati, nel senso che nessuno dei due ci ha provato con l'altro. Lui ci sa fare anche se è molto innamorato di Cristina ma è un giocherellone, avrà giocato anche con altre donne, chi lo sa ”.

Ha inoltre replicato anche alla battuta fatta da Franco Oppini padre di Francesco, che aveva detto che il figlio era stato stoico a non portarsi a letto Dayane. “ Non so se ridere o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di mer*a l'ha fatta lui non io ”. Il discorso va poi su Rosalinda con cui Dayane ha legato moltissimo durante il reality, facendo addirittura nascere qualche sospetto che la loro fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Anche su di lei Dayane parla senza troppi peli sulla lingua: “ Ci siamo prese al primo sguardo, l'ho scelta nel momento in cui ho visto che era una brava ragazza. Le ho fatto capire che per me si trattava di lavoro, non di vita reale . Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energieMi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie.