Dayane Mello, spuntano i video choc del presunto stupro

" Basta, non posso, ho una figlia ", sussurra Dayane Mello, senza rendersi pienamente conto di quel che stia accadendo. Ma la sua richiesta non viene ascoltata. E la notte di festa si trasforma in un possibile incubo. Le sequenze televisive che documentano il presunto stupro compiuto ai danni della giovane modella nel reality brasiliano A Fazenda lasciano increduli. Trasmesse per la prima volta in Italia da Le Iene di Italia1, che ieri sera si sono occupate del caso, le immagini mostrano i ripetuti tentativi del rapper Nego do Borel di avventarsi sulla ragazza, approfittando del suo stato stato di coscienza alterato dopo una serata alcolica. L’uomo, attualmente, è indagato per sospetto stupro dalla polizia di San Paolo.

I video di quanto avvenuto nel reality brasiliano hanno riacceso l’attenzione sulla vicenda, spingendo Le Iene a recarsi in Brasile per capire quanto Dayane Mello sia consapevole dei fatti accaduti. La ragazza, infatti, ha confidato di non ricordare nulla della notte incriminata. I filmati, invece, conservano traccia delle sequenze più scabrose, mostrando due tentativi di approccio da parte del cantante. Il primo consumatosi nella notte tra 18 e il 19 settembre, quando Nego do Borel aveva già allungato le mani sulla ragazza, il secondo pochi giorni dopo. Proprio in quest’ultima circostanza, il rapper era tornato alla carica suscitando lo sgomento degli altri concorrenti. " Guarda, lui sta approfittando di lei che è ubriaca ", dicono alcuni partecipanti al reality, notando l’atteggiamento del cantante nel corso di una serata alcolica. " Ma ragazzi lei è ubriachissima ", esclama un’altra concorrente, mentre cerca di separare l’ignara modella da Nego, che le si era avvinghiato.

Le sequenze successive sono le più preoccupanti. D’un tratto, il cantante si rivolge a Dayane così: " Rispondi solo sì o no sì ". La ragazza, senza rendersi conto di quel che sta accadendo, annuisce. E Nego do Borel commenta: " Ha firmato la liberatoria ". Parole che riascoltate oggi, alla luce delle accuse sollevate, assumono un inquietante significato. A quel punto, nascosto dalle coperte, il rapper stringe a sé la donna, che riesce solamente a sussurrare: " Basta, non posso, ho una figlia ". Quel che accade dopo lo si può soltanto immaginare, dal momento che la regia del reality brasiliano sposta l’inquadratura: una mossa che ora suscita polemiche e indignazione nei confronti dell’emittente Record Tv, accusata dai legali di Dayane Mello di non essere tempestivamente intervenuta.

Analizzando il video, Le Iene hanno fatto notare al pubblico che ad un tratto si ode un rumore simile a quello dell’apertura di un preservativo. Una supposizione, certo, ma sta di fatto che il mattino successivo le telecamere riprendono Nego mentre estrae da sotto il materasso proprio la carta di un preservativo. Un dettaglio che ora alimenta le proteste e le accuse nei confronti dell'artista.

Il rapper, squalificato dal reality show e indagato per stupro, nei giorni scorsi aveva fatto perdere le proprie tracce. Ma per poco. Secondo la stampa brasiliana è stato infatti trovato nella serata di martedì 5 ottobre in un motel a nord di Rio de Janeiro. Il controverso artista – che in un precedente video aveva minacciato di togliersi la vita - ha dichiarato di aver preso delle pillole per dormire e di non essersi reso conto della preoccupazione causata dalla sua scomparsa.

Intanto Dayane Mello prosegue la sua esperienza alla Fazenda. Ignara di tutto, anche del presunto stupro. Da giorni i suoi legali cercano di comunicare con lei, ma senza esito. La ragazza peraltro non può abbandonare nemmeno il programma, dal momento che su di lei si abbatterebbe una pesantissima penale siglata assieme al contratto di partecipazione. " È come se fosse in prigione ", ha detto a Le Iene l'avvocatessa della showgirl.