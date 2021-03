De Filippi vs D'Urso per Delle Piane

Incidente tra le due più importanti presentatrici di casa Mediaset. A urtare Maria De Filippi sono state alcune dichiarazioni fatte da un attore, Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, nel salotto di Barbara D'Urso Domenica Live. Irritazione sfociata in una denuncia a carico dell'attore e in un duro comunicato.

Il compagno di Antonella Elia aveva detto in merito alla sua partecipazione al reality Temptation Island, prodotto da Fascino, azienda della De Filippi: «È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo». Parole subito condannate da Barbara D'Urso che ha sottolineato: «Delle Piane si assumerà le responsabilità di quanto ha affermato, noi ovviamente prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perché non è copionato. Ma questo lo sappiamo, infatti io ho tentato, appena ho sentito la parola Temptation Island, di dire: Non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai». Anche l'attore poi si è spiegato meglio. Ma le sue frasi non potevano non essere stigmatizzate dalla De Filippi che fa dell'autenticità una delle basi di tutti i suoi programmi. «La società Fascino - si legge in una nota pubblicata su tutti i social dell'azienda - contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l'autenticità del programma Temptation Island. La Fascino informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l'immagine ed il buon nome della società stessa. La società si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma». E la conclusione: «Rimane lo stupore di vedere per l'ennesima volta tutto questo all'interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell'imminente denuncia».

A seguito delle affermazioni di Pietro Delle Piane, Mediaset in serata ha comunicato di voler tutelare in tutti i modi i propri programmi e conferma di aver avviato un'azione legale contro di lui.