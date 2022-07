"I chili che amo...". E la Nasti finisce (ancora) nel mirino degli hater

Chi di chili ferisce di chili perisce, è proprio il caso di dirlo. Chiara Nasti è finita ancora una volta nella bufera per "colpa" della gravidanza e della bilancia. Solo due settimane fa, l'influencer partenopea aveva criticato le donne in dolce attesa " che svaccano ", mentre lei aveva preso giusto qualche etto. Ma oggi che finalmente la Nasti ha mostrato che l'ago della bilancia cresce anche per lei che è al quinto mese di gravidanza, la situazione si è capovolta e quelle che si erano risentite delle sue parole la prima volta, si sono vendicate.

A scatenare l'ennesimo fuoco incrociato tra Chiara Nasti e le sue follower più critiche è stato l'ultimo post condiviso dalla 24enne sul suo profilo Instagram. Una foto in bikini in cui l'influencer ha mostrato le forme rese generose dalla gestazione - arrivata a 22 settimane - e ha scritto: " Kg in più che amo ". Sono bastate queste poche parole a scatenato la rabbia repressa di alcune seguaci, che le hanno ricordato quali parole lei stessa usò, alcune settimane fa, per descrivere le mamme che prendono peso in gravidanza: " Hai preso abbastanza peso. Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane", "Kg in più che ama... adesso li ami... muccos!!!!", "A te sono kg in più, alle altre svaccamento", "Disse colei che non si svacca… le altre si svaccano ma lei no, solo kg in più che ama che fortuna ".

Pungenti e severe, le sue follower non le hanno proprio perdonato l'uscita infelice delle scorse settimane e lei, stanca dei continui attacchi, ha pubblicato un amaro messaggio di replica nelle sue Storie: " La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l'unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole ".