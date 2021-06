La De Lellis sbrocca per la gelosia: "Carlo in barca con un'altra". Spunta il gesto delle corna

Una scenata di gelosia in piena regola di Giulia De Lellis si sta trasformando in un vero e proprio "caso social". Il racconto fatto dall'influencer nelle scorse ore sembra aver punzecchiato qualcuno sul vivo e non sono mancate le reazioni.

Poche ore fa Giulia De Lellis ha affidato alle storie del suo profilo Instagram un lungo sfogo. In un video durato diversi minuti l'influencer laziale ha raccontato di aver vissuto un brutto pomeriggio per colpa della sua gelosia nei confronti del fidanzato, Carlo Beretta. Il giovane era uscito in barca a largo di Porto Venere in compagnia di alcuni amici. Una gita in alto mare che sembrava essere riservata solo a un gruppo ristretto di uomini ma che invece si è allargata anche a due giovani modelle.

La De Lellis, molto gelosa soprattutto a causa delle sue precedenti relazioni finite male proprio a causa dei tradimenti, sì è così sfogata sui social: " Mi ha fatto una lista di persone presenti. Perfetto. Ad un certo punto vedo un suo amico, nostro amico. Io ero convinta fosse lì anche lui. Questo nostro amico ha messo una storia con una bella ragazza e si vedevano lì. La ragazza in questione non era nella lista degli invitati a cui io ero a conoscenza. Allora inizio a chiamare tutti. Ovviamente in FaceTime, in videochiamata e non risponde nessuno! ".

Presa da un'ondata di gelosia improvvisa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smosso mari e monti per provare a rintracciare il fidanzato e gli amici, che nel frattempo si divertivano a bordo della barca: " Io volevo chiamare anche Paolo che è il marinaio della barca, super carino. Però mi sembrava proprio da pazza. Allora continuo a rompere le palle a tutti loro e loro non rispondono ".

Tutto però sembra essere andato per il meglio e Giulia De Lellis ha spiegato di esser stata soprannominata da Carlo e dai suoi amici "il falco", per il suo essere estremamente attenta a chi gravita attorno al suo fidanzato, soprattutto se di sesso femminile: "Il mio fidanzato quando faccio così mi chiama 'il falco' e fa bene. Dico ancora il mio fidanzato perché niente, è andato tutto bene. Mi ha richiamato questo nostro amico ridendo perché aveva capito il motivo per il quale io lo stessi chiamando e mi ha detto che non stava in barca con loro, ma era insieme ad altri amici e di stare tranquilla ".

In realtà le storie condivise su Instagram dalla influencer, che proprio per motivi di "corna" si è lasciata dal suo storico ex Andrea Damante, scrivendoci addirittura un libro, sembrano aver smosso le acque. Carlo Beretta nelle sue storie Instagram ha condiviso alcuni scatti della giornata in barca dove sono taggate due bellissime ragazze. Nomi forse nella lista conosciuta da Giulia, ma proprio una delle due sembra aver "replicato" allusivamente alla De Lellis, pubblicando un video selfie in cui balla in barca con un filtro delle "corna" sulla testa. Una frecciatina? Per le fan della De Lellis sembrerebbe proprio di sì e l'opinionista televisiva e blogger Deianira Marzano ha condiviso sui socila il "gesto" della sconosciuta modella.