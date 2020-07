Ecco cosa c'è dietro la "rottura" tra Alessia Marcuzzi e la cognata

Emergono nuovi dettagli sul triangolo amoroso dell'estate che vede protagonisti Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Mentre la coppia sembra aver voltato pagina con due nuovi amori, a pagare le conseguenze più care della presunta tresca sembrerebbe essere la Marcuzzi. La crisi coniugale con Paolo Calabresi Marconi - annunciata da Dagospia settimane fa - e i pettegolezzi sul fantomatico flirt con il conduttore di Made in Sud, avrebbero infatti allontanato la cognata, con la quale Alessia avrebbe sempre avuto un buon rapporto.

Sono giorni estremamente difficili per Alessia Marcuzzi che, dopo i gossip sul presunto tradimento con De Martino ai danni di Belen Rodriguez, ha deciso di prendere le distanze da tutto e da tutti, concedendosi una vacanza in barca lungo la costa Amalfitana in compagnia delle sue storiche amiche. Il sole, le nuotate in alto mare e i buon cibo non sembrano però aver distolto l'attenzione mediatica dall'affaire più piccante dell'estate 2020. Passano i giorni ed emergono nuovi dettagli, indiscrezioni e dichiarazioni legate al gossip.