Malori e guasti tecnici al concerto di Blanco. E il cantante si scusa

La magia di quarantamila telefonini accesi nella notte di Lucca non è bastata a tenere lontano la sfortuna dal maxi evento di Blanco. La tappa toscana del "Blu Celeste Tour" era la più attesa dall'artista, ma alcuni guasti tecnici avvenuti durante il concerto hanno sporcato una notte perfetta e non per colpa di Blanco.

Al Lucca summer festival migliaia di ragazzi hanno atteso Blanco sin dalle prime ore della mattinata, sostando sotto il sole per ore. Ma la stanchezza e il caldo torrido si sono fatti sentire con l'inizio del concerto, quando decine di ragazzi sono stati soccorsi per malori e svenimenti. Il lavoro degli operatori sanitari locali è stato frenetico e senza sosta e sono state decine le ambulanze, che hanno lasciato l'area alla volta del pronto soccorso cittadino. A complicare la situazione sono stati i guasti tecnici, che hanno interrotto l'evento per ben due volte.

Il concerto era in pieno svolgimento quando, dopo circa mezz'ora di musica, il cantante ha lasciato il palco. Quella che sembrava una normale pausa, si è ben presto rivelato un problema tecnico. " Scusate se sono sparito ma abbiamo dei problemi agli strumenti", ha spiegato Blanco, che ha poi proseguito: "Stiamo provando a risolvere ma questo problema non rovinerà il giorno più bello della mia vita. Aspettavo questa data da tempo ". A rendere magica la serata è stata la marea umana formata da 40mila spettatori assiepati sotto gli spalti delle Mura di Lucca, che hanno atteso che la musica ripartisse.

Quando il peggio sembrava essere passato e lo spettacolo è ripreso, però, Blanco è stato costretto a stoppare nuovamente l'esibizione. Il cantante ha cercato di intrattenere il pubblico, parlando e raccontando un aneddoto ai suoi fan, ma poi si è sfogato: " Pensate che merda sarebbe se il concerto finisse così, stiamo provando a risolvere il problema". Poi ha invitato il pubblico davanti a sé ad aprirsi, creando un varco, per consetire ai tecnici di risolvere il guasto tecnico: "Ho bisogno del vostro aiuto, servono ancora dieci minuti bisogna fare un tunnel così possono passare e risolvere il problema degli strumenti. Non è colpa mia, fosse per me canterei per due ore ".