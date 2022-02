“Ma quello è…”: il dettaglio hot dei Maneskin che non è passato inosservato

" Finalmente si sono vestiti ". Il commento di molti quando i Maneskin sono saliti sul palco del teatro Ariston è stato più o meno questo. Una novità quasi assoluta per la band romana, che molto spesso si è mostrata al pubblico in abiti succinti. Stavolta no, i quattro giovanissimi cantanti hanno deciso di indossare giacche e pantaloni per tornare su quel palco che 11 mesi fa li ha lanciati nell'olimpo della musica italiana, ricevendo l'ovazione del pubblico in sala. Damiano David ha messo da parte le guepiere, i tacchi e le maglie trasparenti per indossare un ben più casto completo nero con pantaloni camicia. Eppure, all'occhio sempre attento dei fan, non è sfuggito un dettaglio.

La provocazione su quel palco c'era, eccome se c'era. Solo che in pochi se ne sono accorti. Anzi, è probabile che molti non sapessero nemmeno cosa fosse quel ciondolo che Damiano David ha appeso alla cintura dei suoi pantaloni durante la prima esibizione. Il mormorio è cominciato a circolare rapidamente tra le chat e sui social network, dove ci si domandava se davvero il frontman dei Maneskin avesse avuto il coraggio di farlo. Cosa? Salire sul palco "sacro" della musica italiana con un sex toy appeso alla cinta. La risposta è sì.

La conferma l'ha data lo stesso Damiano David con un tweet pubblicato in tarda serata, in cui fuga ogni dubbio su quel bizzarro accessorio. " Damiano con un sex toy sul palco? ", si chiede un utente. Il tweet è diventato virale al punto di arrivare fino al frontman dei Maneskin, che ha deciso di entrare nella discussione confermando quello che ore si mormorava online. La sua è stata una risposta stringata e concisa, ma molto efficace. " Esattamente ", si è limitato a rispondere Damiano David. Il suo tweet ha fatto rapidamente il giro del mondo, sono arrivati messaggi da ogni angolo del pianeta in cui si esalta il coraggio del cantante per una scelta di questo tipo.

Una scelta più furba che coraggiosa, in realtà, per i Maneskin, ben consapevoli che confermando quelle voci avrebbero dato materiale di discussione ai social. Inutile dire che il nutrito gruppo di fan della band romana ha accolto con entusiasmo questa scelta di Damiano David, che si gode l'ennesima standing ovation.